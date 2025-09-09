Военэксперт Дандыкин раскрыл цель ударов по зданию Генштаба ВСУ
Российский военный эксперт Василий Дандыкин высказал предположение, что недавний удар по зданию Генштаба ВСУ мог быть направлен на ликвидацию высокопоставленных западных военных советников. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, среди возможных целей удара могли находиться генералы из стран НАТО, которые, как он утверждает, принимают непосредственное участие в планировании операций украинской армии. Дандыкин не исключает, что среди погибших могли быть не только украинские, но и западные военные, о потерях которых Североатлантический альянс официально заявлять не станет.
Несмотря на это, украинская сторона утверждает, что здание на момент атаки было пустым, а расположенное там учебное заведение не вводило никаких ограничений.
Свою оценку произошедшему дал и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он назвал удар по Генштабу ВСУ «ударом возмездия» и подчеркнул, что Россия будет продолжать наносить точечные удары по тем, кто участвует в разработке и реализации планов против российских сил.
На данный момент официальные лица стран НАТО не комментировали заявления о возможной гибели своих военных советников в результате удара.
