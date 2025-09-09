Достижения.рф

Военэксперт Дандыкин раскрыл цель ударов по зданию Генштаба ВСУ

Военэксперт Дандыкин: целью ударов по Генштабу ВСУ могли стать генералы НАТО
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российский военный эксперт Василий Дандыкин высказал предположение, что недавний удар по зданию Генштаба ВСУ мог быть направлен на ликвидацию высокопоставленных западных военных советников. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.



По словам эксперта, среди возможных целей удара могли находиться генералы из стран НАТО, которые, как он утверждает, принимают непосредственное участие в планировании операций украинской армии. Дандыкин не исключает, что среди погибших могли быть не только украинские, но и западные военные, о потерях которых Североатлантический альянс официально заявлять не станет.

Несмотря на это, украинская сторона утверждает, что здание на момент атаки было пустым, а расположенное там учебное заведение не вводило никаких ограничений.

Свою оценку произошедшему дал и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он назвал удар по Генштабу ВСУ «ударом возмездия» и подчеркнул, что Россия будет продолжать наносить точечные удары по тем, кто участвует в разработке и реализации планов против российских сил.

На данный момент официальные лица стран НАТО не комментировали заявления о возможной гибели своих военных советников в результате удара.

Анастасия Чинкова

