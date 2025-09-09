Военэксперт Дандыкин раскрыл цель ударов по зданию Генштаба ВСУ

09 сентября 2025, 18:18

Военэксперт Дандыкин: целью ударов по Генштабу ВСУ могли стать генералы НАТО

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российский военный эксперт Василий Дандыкин высказал предположение, что недавний удар по зданию Генштаба ВСУ мог быть направлен на ликвидацию высокопоставленных западных военных советников. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.