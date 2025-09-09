ФРГ профинансирует производство дальнобойных БПЛА для ВСУ
Германия объявила о запуске инициативы по поддержке нанесения дальних ударов силами ВСУ по территории России. Берлин выделит €300 млн на организацию производства дальнобойных беспилотников на Украине.
Об этом министр обороны Борис Писториус заявил на пресс‑конференции по итогам заседания группы «Рамштайн» в Лондоне, трансляцию которой вел Sky News. По словам Писториуса, в рамках инициативы заключат контракты с украинскими предприятиями на сумму €300 млн. Они предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных дронов различных типов.
Ранее в июле канцлер Фридрих Мерц говорил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность обучения украинских боевиков обращению с ракетами дальнего действия Taurus, однако окончательных договоренностей по обучению пока не достигнуто.
Перед этим посол России в Германии высказался о «новом качестве» отношений РФ и ФРГ.
