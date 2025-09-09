Фейк Зеленского об ударе ВС России в ДНР: подробности
Источник в МО РФ опроверг заявления Зеленского об ударе по мирным людям в ДНР
Источник в Минобороны РФ назвал ложным заявление Владимира Зеленского о якобы ударе российских войск по посёлку Яровая в контролируемой Киевом части ДНР. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, последние удары ВКС в этом районе наносились ночью 7 сентября и происходили не по самому населённому пункту, а ближе к соседней Новосёловке, которая практически расположена на линии боевого соприкосновения.
«Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов», — сказал собеседник агентства, добавив, что в этот день российские силы по самому посёлку ударов не наносили.
Источник также обратил внимание на скоординированный характер распространения недостоверной информации. По его словам, сообщение сначала появилось на ресурсах Владимира Зеленского, а затем было подхвачено украинскими пропагандистскими каналами.
Представленная в украинских видеоматериалах локация, отметил он, легко идентифицируется по спутниковым снимкам — там видны характерные ориентиры: здание почты, мемориал и деревья вокруг него.
«Удалось даже найти конкретное дерево, около которого, по утверждению украинской стороны, упала бомба», — сказал собеседник.
Минобороны заявляет, что образовавшаяся воронка по форме и размеру не соответствует следу от падения реальной авиабомбы. По его словам, наиболее распространённая российская бомба в зоне СВО — ФАБ‑500, в которой содержится около 200 кг взрывчатого вещества. Даже меньшая ФАБ‑250 содержит порядка 100 кг. При попадании подобных боеприпасов, указал источник, были бы значительно большие разрушения, тогда как на видео видны последствия от устройства мощностью лишь в несколько килограммов в тротиловом эквиваленте.
Собеседник также отметил отсутствие сообщений о пострадавших до того, как посты появились у Зеленского, и обратил внимание на «выбранное место для провокации»: находящаяся под контролем Киева часть ДНР, по его словам, имеет важное значение с точки зрения контроля ресурсов, обороны и политических позиций, и её потеря лишила бы Украину серьёзного козыря в переговорах.
Источник заявил, что на фоне дискуссий о возможной необходимости отказаться от претензий на новые регионы РФ, Зеленский демонстрирует отказ от логичных условий прекращения конфликта, включая вывод ВСУ с занятых территорий. По его оценке, эта провокация должна показать «заботу» Киева о населении подконтрольных районов и одновременно представить Россию «жестокой».
Наконец, собеседник утверждает, что после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Киев и его европейские покровители развернули кампанию по отказу от переговоров и по очернению России, чтобы обвинить Москву в срыве мирного урегулирования, в том числе пытаясь представить события как намеренное убийство мирных жителей.