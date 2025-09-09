Фейк Зеленского об ударе ВС России в ДНР: подробности

09 сентября 2025, 21:27

Источник в МО РФ опроверг заявления Зеленского об ударе по мирным людям в ДНР

Владимир Зеленский

Источник в Минобороны РФ назвал ложным заявление Владимира Зеленского о якобы ударе российских войск по посёлку Яровая в контролируемой Киевом части ДНР. Об этом пишет РИА Новости.





По его словам, последние удары ВКС в этом районе наносились ночью 7 сентября и происходили не по самому населённому пункту, а ближе к соседней Новосёловке, которая практически расположена на линии боевого соприкосновения.





«Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов», — сказал собеседник агентства, добавив, что в этот день российские силы по самому посёлку ударов не наносили.

«Удалось даже найти конкретное дерево, около которого, по утверждению украинской стороны, упала бомба», — сказал собеседник.