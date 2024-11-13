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Более 20 солдат ВСУ без приказа руководства сбежали с позиций в Курской области на территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.
«По нашим данным, только за последние дни более 20 украинских военных из частей ТРО (территориальная оборона. — ред.) бросили свои позиции в Курской области и сбежали в сторону Сум», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям личного состава и техники 14 украинских бригад под Курском.
Сообщается, что удары были нанесены в приграничных районах Курской области, включая населенные пункты Александрия, Богдановка, Викторовка, Гуево и другие. По данным ведомства, операции проводились в нескольких районах, где сосредоточились украинские силы.
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