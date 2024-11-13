Боевики ВСУ бегут из Курской области

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находясь в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, сообщает о ежедневных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые, по его мнению, составляют около 1,5 тысячи человек. Об этом пишет РИА Новости.