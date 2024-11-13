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Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находясь в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, сообщает о ежедневных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые, по его мнению, составляют около 1,5 тысячи человек. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ссылаясь на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко, в конце октября заявил, что украинские власти планируют призвать еще 160 000 человек в ряды ВСУ.
Дубинский отметил, что «режим политических некрофилов» под руководством Владимира Зеленского намерен призывать по 50 — 55 тысяч человек в месяц в течение трех месяцев, что составляет примерно 1,7 — 1,8 тысячи человек в день. Он добавил, что этот период совпадает с инаугурацией Дональда Трампа и предполагаемыми планами украинского руководства продолжать свои действия.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.
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* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Дубинский отметил, что «режим политических некрофилов» под руководством Владимира Зеленского намерен призывать по 50 — 55 тысяч человек в месяц в течение трех месяцев, что составляет примерно 1,7 — 1,8 тысячи человек в день. Он добавил, что этот период совпадает с инаугурацией Дональда Трампа и предполагаемыми планами украинского руководства продолжать свои действия.
«Три месяца — это как раз до инаугурации и полноты власти Трампа, пока эти хотят продолжать свое кровавое пиршество. Полторы тысячи – 1,8 тысячи человек — это ежедневные потери войск. День их кривляний — минус 1500 мужчин», — написал он.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.
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* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Дарья Осипова