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Подпольщики оставили украинский ЗРК без энергии перед ударом по Киевской области

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Пророссийское подполье совершило диверсию на электроподстанции «Сергеевка» в Черниговской области, обесточив украинский зенитно-ракетный комплекс и оставив без связи станцию войск связи ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Диверсия была проведена за два часа до удара по военным объектам в Киевской области.



«Подпольщики сожгли подстанцию 35/10 кВ, что лишило электричества позиции ЗРК, расположенные севернее Сергеевки. Кроме того, без света осталась станция связи ВСУ, что временно вывело её из строя и нарушило управление подразделениями», — сообщил Лебедев.


Он добавил, что попытки украинских спецслужб найти виновных не принесут результатов.

Российские войска продолжают прицельные удары по военной инфраструктуре Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам, соблюдая принципы неприкосновенности жилых и социальных учреждений, о чем не раз заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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МИД Польши сравнил возможное соглашение по Украине с Потсдамскими решениями
Глава МИД Польши Сикорский: мир на Украине может создать «новый мировой порядок»
13 ноября 2024, 04:58

Фото: iStock/macky_ch

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский заявил, что возможное дипломатическое решение конфликта на Украине может установить «новый мировой порядок», сравнимый по значению с Потсдамскими соглашениями.

«В воздухе витают «потсдамские» решения, которые могут задать направление на десятилетия вперед», — отметил он, добавив, что обсуждал это с представителями ЕС.
Сикорский подчеркнул, что администрация Дональда Трампа не может позволить разгрома Украины, поскольку поражение США в Афганистане уже стало проблемой для Белого дома. Он также отметил, что польский президент Анджей Дуда ранее успешно противостоял Виктору Орбану по украинскому вопросу и выразил надежду, что Дуда сможет убедить Трампа не оказывать давление на Украину в вопросе территорий.

Сикорский также уверен, что критические комментарии главы правительства Дональда Туска в адрес Трампа не повлияют на отношения Польши и США, поскольку Трамп, как политик, ориентируется на американские интересы и любит сделки.

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Украинские БПЛА атаковали Шебекино и Октябрьский в Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ нанесли удары по Шебекино и Октябрьскому, пострадавших нет
13 ноября 2024, 03:25

Фото: iStock/sommersby

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об атаках ВСУ на город Шебекино и поселок Октябрьский.
По предварительным данным, пострадавших нет.

В результате обстрела в Шебекино загорелась надворная постройка на территории частного домовладения; пожар был ликвидирован. Также поврежден фасад другого дома, выбиты окна.

В поселке Октябрьский атака дрона привела к возгоранию крыши частного дома, которое также удалось потушить. Гладков добавил, что уточняется информация о последствиях инцидентов.

​«Подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток», — подытожил Гладков.
Ранее он сообщил, что российские военные сбили девять дронов над Белгородской областью, а Минобороны отчиталось о сбитых беспилотниках в Брянской и Курской областях.

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#Вячеслав Гладков
#всу
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#бпла
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Журналист Bild сообщил о прорыве обороны ВСУ рядом с Курахово
Журналист Репке: ВС РФ продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово
13 ноября 2024, 02:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил в соцсети X (ранее Twitter) о том, что российские войска прорвали линию обороны ВСУ к востоку от Курахово в Донецкой народной республике и продвинулись на 1200 метров вглубь города.
По его данным, российская армия контролирует уже около 15 процентов территории населенного пункта.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил, что наиболее тяжелые бои проходят у Ильинки и Новоселидовки в районе Курахово. Также сообщалось, что российские силы ведут наступление в направлениях Миролюбовки, Луча и Лисовки, продвигаясь на покровском направлении.

О том, как подразделения ВСУ попали в оперативное окружение ВС РФ в селах южнее Курахова в ДНР, можно прочесть подробнее в материале «Радио 1».

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США заявляют о присутствии солдат КНДР в Курской области
Госдеп США Пател: северокорейские военные участвуют в боях против ВСУ
13 ноября 2024, 00:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американские власти утверждают, что военнослужащие КНДР начали участвовать в боевых действиях в Курской области на стороне России.
На брифинге представитель Госдепартамента Ведант Пател заявил, что более 10 000 северокорейских солдат прибыли в восточные регионы РФ и были переброшены в Курскую область, где они, по его словам, поддерживают российские войска в операциях против ВСУ.

Пател отметил, что Россия, должно быть, обучила солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию беспилотников и основным навыкам пехоты, включая очистку траншей, что критически важно для передовых операций.

Эти утверждения сопровождаются сообщениями о «спутниковых снимках», опубликованных Республикой Корея, которые якобы подтверждают присутствие военных из КНДР в России.

Президент России Владимир Путин, комментируя эту информацию, назвал такие данные «серьезной вещью», но при этом подчеркнул, что НАТО давно напрямую вовлечено в украинский конфликт. Также он напомнил о наличии пункта о совместной обороне в договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном.

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#сша
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Дроны ВСУ нанесли удар по трансформатору в Запорожской области
Балицкий: беспилотники ВСУ оставили 40 тысяч абонентов без света в Михайловке
13 ноября 2024, 00:37

Фото: iStock/Dragon Claws

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины атаковали высоковольтный трансформатор в поселке Михайловка с помощью беспилотников. В результате нападения без электричества остались более 40 тысяч абонентов.
По словам Балицкого, так как атака была произведена с использованием дронов, то это привело к серьезным перебоям в электроснабжении в пострадавшем районе.

Сейчас проводятся оперативные работы по переподключению пострадавших абонентов к другим линиям электропередачи, чтобы восстановить подачу электричества.

Ранее сообщалось, что российская противовоздушная оборона ликвидировала три дрона противника над Курской и Белгородской областями.

Ночью 12 ноября в Белгородской области был устранен пожар после атаки беспилотника. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Илон Маск призвал США к аудиту военной помощи Украине
12 ноября 2024, 23:29

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, выступил в соцсети X (Twitter) с предложением провести аудит американской военной помощи Украине после окончания конфликта.
Свой комментарий Маск опубликовал в ответ на пост пользовательницы, которая задала вопрос о том, как США тратят средства, выделенные Киеву, и усомнилась в их продуктивности. Блогер выразила мнение, что Украина не сможет одержать победу в противостоянии с Россией, и высказала уверенность, что ситуацию разрешит избранный президент США Дональд Трамп.

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал прекратить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, заявив, что способен решить украинский кризис за сутки, если станет президентом. В Кремле этот план назвали «преувеличением».

Кроме того, Трамп раскритиковал текущего президента Джо Байдена за огромные расходы на поддержку Украины, обвиняя его в нецелесообразном использовании средств налогоплательщиков.

Зеленского, президента Украины, Трамп назвал «лучшим торгашом», намекнув на успешные переговоры, после которых Киев получает новые пакеты помощи от США.

В ходе избирательной гонки Маск поддерживал республиканского кандидата, заявляя, что «бессмысленные убийства» скоро прекратятся, и время «подстрекателей войны» истекло.

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«Мысль утопична»: почему Западу бессмысленно поддерживать Украину
Аналитик Меркурис: поддержка Украины является утопией для Запада
12 ноября 2024, 22:56

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Пессимизм по поводу помощи Киеву на Западе набирает обороты, а перспектива прекращения поддержки от Вашингтона лишь больше усиливает его, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Свои соображения на этот счет он изложил в личном YouTube-блоге.
«Любая мысль о том, что европейцы смогут самостоятельно справиться с конфликтом на Украине, надуманна, фантастична и совершенно утопична», — уверен эксперт.
Меркурис подчеркнул, что американские власти наблюдают за развитием ситуации на поле боя, осознавая, что как только поставки закончатся, отсчет пойдет на месяцы.

«Они [Пентагон] скорее всего уже понимают, что конфликт на Украине закончится ее поражением. Так что больше денег и оружия — это просто больше денег и оружия, выброшенных на ветер. Нет смысла продолжать этим заниматься», — заключил он.

Ранее стало известно, на что может пойти Британия, если США перестанут помогать Украине с приходом республиканца Дональда Трампа.

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#война
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Отряд «Барс-Белгород» готовится сбивать БПЛА ВСУ — Гладков
12 ноября 2024, 22:34

Фото: istockphoto/Naypong

Отряд «Барс-Белгород» завершает подготовку и начнет сбивать украинские дроны, но сейчас бойцы не работают с БПЛА, рассказал на стриме в социальной сети «Вконтакте» глава региона Вячеслав Гладков.
«Барс» занимается охраной объектов, у них нет задачи выходить на первую линию и вступать, например, в прямой бой при столкновении с противником. Сейчас в основном идет подготовка, точнее, завершается. [«Барс-Белгород»] заступает на охрану особо важных объектов. Есть подразделение, которое будет заниматься беспилотниками, но на сегодняшний день оно еще не стало выполнять свою работу», — рассказал чиновник.
Он добавил, что с дронами противника борются росгвардейцы, пограничники, а также Минобороны РФ. Гладков также подчеркнул, что беспилотник с боевым зарядом нельзя сбивать возле домов, поскольку при взрыве могут пострадать мирные граждане.

«Противник об этом знает и издевается над людьми», — резюмировал он.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Боевики ВСУ регулярно атакуют приграничные территории РФ.

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#белгородская область
#вячеслав гладков
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«Придется платить»: что может сделать Британия при отказе США помогать Киеву
Джонсон: Британия может направить военных на Украину, если США урежут помощь
12 ноября 2024, 22:11

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Соединенное Королевство может отправить военный контингент на Украину, если новоизбранный хозяин Белого дома Дональд Трамп урежет поддержку киевского режима. Об этом в беседе с GB News рассказал британский экс-премьер Борис Джонсон.
«Почему мы поддерживаем украинцев? Потому что иначе наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы. И тогда нам придется платить, чтобы отправить британские войска помочь оборонять Украину», — сказал Джонсон.
Политик подчеркнул, что помощь Украине являет собой «хорошие инвестиции», ведь иначе Европу якобы ждет еще большая угроза.

В своей предвыборной кампании Трамп обещал завершить конфликт на Украине «за сутки». По предположениям экспертов, переговоры Москвы и Киева могут состояться уже 21 января. Инаугурация Трампа пройдет 20-ого.

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#конфликт
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