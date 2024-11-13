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Пророссийское подполье совершило диверсию на электроподстанции «Сергеевка» в Черниговской области, обесточив украинский зенитно-ракетный комплекс и оставив без связи станцию войск связи ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Диверсия была проведена за два часа до удара по военным объектам в Киевской области.
Он добавил, что попытки украинских спецслужб найти виновных не принесут результатов.
Российские войска продолжают прицельные удары по военной инфраструктуре Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам, соблюдая принципы неприкосновенности жилых и социальных учреждений, о чем не раз заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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«Подпольщики сожгли подстанцию 35/10 кВ, что лишило электричества позиции ЗРК, расположенные севернее Сергеевки. Кроме того, без света осталась станция связи ВСУ, что временно вывело её из строя и нарушило управление подразделениями», — сообщил Лебедев.
Он добавил, что попытки украинских спецслужб найти виновных не принесут результатов.
Российские войска продолжают прицельные удары по военной инфраструктуре Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам, соблюдая принципы неприкосновенности жилых и социальных учреждений, о чем не раз заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Мария Моисеева