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В офисе Владимира Зеленского уже начали подготовку к сдаче Курахово в ДНР. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, обвиняемый на Украине в госизмене.
«Шайка журналистов из Офиса президента уже начала информационную подготовку к сдаче Курахово. В частности, холопам сообщили, что теперь это тоже неважный город, каким в свое время стал Угледар, потому что оборудование Кураховской ТЭС демонтировано и вывезено», — заявил Дубинский в своем Telegram-канале.
В настоящее время депутат находится в украинском СИЗО. Его обвиняют в госизмене.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на на командующего одним из артиллерийских подразделений ВСУ, действующих в районе Курахова, сообщало, что ВСУ готовы отступить с позиций в городе. По словам украинского командующего, бойцы ВС РФ ведут атаки с нескольких сторон. Согласно информации издания, «он и его войска готовы отступить, однако у них пока нет приказа сверху».
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Элина Позднякова