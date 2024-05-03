Боевики ВСУ больше не смогут брать кредиты под залог БПЛА

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Нацбанк Украины запретил ломбардам и банкам брать в залог БПЛА и тепловизоры, пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, нацбанк Украины запретил кредитным организациям и ломбардам принимать в залог товары двойного назначения, в том числе пригодные для военного использования. Так, в перечень попали дроны, тепловизоры и радиооборудование.
Отмечается, что запрет вводится в рамках исполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины «о противодействии негативным последствиям азартных игр».
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что девять из десяти военнослужащих ВСУ в зоне боевых действий страдают игровой зависимостью. Зачастую они проигрывают жалование в онлайн-казино.
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Отмечается, что запрет вводится в рамках исполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины «о противодействии негативным последствиям азартных игр».
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что девять из десяти военнослужащих ВСУ в зоне боевых действий страдают игровой зависимостью. Зачастую они проигрывают жалование в онлайн-казино.
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Алёна Самарева