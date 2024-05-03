«Дезертируют и сбегают с поля боя»: Экс-советник НАТО о боевиках ВСУ

Фото: iStock/Sinenkiy
Бывший советник НАТО признал массовое дезертирство в Вооружённых силах Украины.
Об этом отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо рассказал Youtube-каналу Dialogue Works. По его словам, в ВСУ наблюдается буквальный «распад». Целые украинские подразделения, размером почти в два батальона, переходят на сторону российских военнослужащих или сдаются им в плен, рассказал он.
Он подчеркнул, что в Вооружённых силах Украины не осталось солдат, которые готовы жертвовать своей жизнью ради правительства в Киеве. Многие не хотят воевать.
Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что массовые случаи дезертирства, которые стали учащаться, могут привести к окончательному краху обороны украинской армии.
Читайте также:
Мигранты-ловеласы через секс выманивают секретные данные у шведской полиции
FT: в G7 больше не обсуждают вопрос полной конфискации российских активов
Проект об упрощенной передаче конфискованного оружия в зону СВО внесут в ГД
Он подчеркнул, что в Вооружённых силах Украины не осталось солдат, которые готовы жертвовать своей жизнью ради правительства в Киеве. Многие не хотят воевать.
Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что массовые случаи дезертирства, которые стали учащаться, могут привести к окончательному краху обороны украинской армии.
Читайте также:
Мигранты-ловеласы через секс выманивают секретные данные у шведской полиции
FT: в G7 больше не обсуждают вопрос полной конфискации российских активов
Проект об упрощенной передаче конфискованного оружия в зону СВО внесут в ГД
Алёна Самарева