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«Дезертируют и сбегают с поля боя»: Экс-советник НАТО о боевиках ВСУ

03 мая 2024, 12:00
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Бывший советник НАТО признал массовое дезертирство в Вооружённых силах Украины.
Об этом отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо рассказал Youtube-каналу Dialogue Works. По его словам, в ВСУ наблюдается буквальный «распад». Целые украинские подразделения, размером почти в два батальона, переходят на сторону российских военнослужащих или сдаются им в плен, рассказал он.

Он подчеркнул, что в Вооружённых силах Украины не осталось солдат, которые готовы жертвовать своей жизнью ради правительства в Киеве. Многие не хотят воевать.



Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что массовые случаи дезертирства, которые стали учащаться, могут привести к окончательному краху обороны украинской армии.

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#украина
#нато
#всу
В США раскрыли шаг ВСУ в ожидании помощи от США
RS: ВСУ теряют территории, ожидая помощь от США
03 мая 2024, 12:05

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ отступают и оставляют свои позиции, находясь в ожидании помощи от США. Об этом пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.
«Пока Украина ждет прибытия последнего транша американской помощи, ситуация на поле боя становится все более мрачной. В минувшие выходные украинские войска отступили из трех населенных пунктов, не сумев дать отпор российскому наступлению», — заявил Малли.

По его словам, Украина очень надеялась на новый пакет помощи от США. Однако уже сейчас понятно, что американское вооружение поможет ВСУ в обороне, однако не изменит ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.

Ранее издание Newsweek Polska Авторы считают, что положение ВСУ значительно ухудшилось из-за грубого просчёта украинских офицеров. При этом российские силы смогли сильно продвинуться вперёд, так как украинские военные не смогли оказать должного сопротивления.

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«Грубый просчет»: ВСУ отступают из-за ошибок командования
Newsweek Polska: ВСУ недооценили важность строительства оборонительных линий
03 мая 2024, 11:44

Фото: iStock/Jakub Laichter

Командование ВСУ сильно недооценило важность строительства оборонительных укреплений и совершило крупную ошибку. Об этом пишет Newsweek Polska.
«Верховное командование заявляет, что в создавшейся ситуации виновато отсутствие помощи со стороны Соединенных Штатов. Но это скорее оправдание с целью свалить вину на союзников. Именно украинцы в очередной раз совершают кардинальную ошибку, недооценивая важность строительства нескольких линий укреплений», — говорится в статье.

Авторы считают, что положение ВСУ значительно ухудшилось из-за грубого просчёта украинских офицеров. При этом российские силы смогли сильно продвинуться вперёд, так как украинские военные не смогли оказать должного сопротивления.

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#военные
#нато
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Пленный рассказал, что в ВСУ больше не учат мобилизованных штурмовым действиям
Пленный Жадан: ВСУ делают упор в подготовке мобилизованных на оборону
03 мая 2024, 11:21

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ перестали обучать мобилизованных штурмовым действиям. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Валерий Жадан.
Он пояснил, что в настоящее время в украинской армии делается упор не на штурм, а на оборону, поэтому в первую очередь мобилизованных учат обороняться. В частности, рассказал военный, учат ходить двойками и тройками.

Жадан попал в российский плен в середине апреля под Авдеевкой. Он рассказал, что первую линию обороны в этом районе должно были удерживать мобилизованные. При этом на одной позиции должно было находиться не больше трёх военных. По его словам, удерживать позиции было практически невозможно, поскольку российские войска интенсивно ударяли по позициям ВСУ.

Сам Жадан смог удерживать позицию всего несколько дней. После этого он и двое его сослуживцев сдались российским военным.

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#плен
#военные
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#мобилизация
#оборона
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«Ужасное оружие»: Армия России начала применять новую огнемётную систему в зоне СВО
Die Welt: ВС РФ начали использовать новую огнеметную систему «Дракон»
03 мая 2024, 11:19

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Армия России начала использовать новую огнеметную систему «Дракон» в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет Die Welt.
«С этим ужасным оружием Россия выходит на новый уровень жестокости», — говорится в статье.

Уточняется, что новая система получила название ТОС-3. Она более мощная и дальнобойная, чем ТОС-1 и ТОС-2 и может наносить удары на расстоянии до 15 км, ввиду чего является недоступной для огня украинских беспилотников. Более ранние модели ТОС (Солнцепек, Буратино, Тосочка) могли бить лишь с небольшого расстояния, потому были очень уязвимы.

Согласно материалам издания, «Дракон» запускает ракеты с термобарическими боеголовками и имеет большую разрушительную силу. Всего один залп системы способен превратить несколько кварталов города в руины. Он также легко уничтожает укрепления и даже бункеры.

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#россия
#оружие
#ракеты
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Россия активно наращивает производство авиабомб для применения с УМПК в зоне СВО
Чемезов: В РФ увеличивают производства авиабомб для применения с УМПК в зоне СВО
03 мая 2024, 11:08

Фото: сайт Кремля

В России активно наращивают производство авиабомб всех калибров и видов действия, которые можно применять с модулями планирования и коррекции в зоне спецоперации. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в рамках встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Чемезов пояснил, что «Ростех» совместно со специалистами корпорации «Тактическое ракетное вооружение» продолжают адаптировать штатные авиационные боеприпасы к модулям планирования и коррекции. Он отметил, что летающие авиационные бомбы сегодня очень востребованы в зоне спецоперации.

«И такие дальние средства поражения очень сегодня нужны. Сегодня идет наращивание производства авиационных бомб всех калибров и видов действия для применения с этими модулями», — заявил Чемезов.

УМПК состоит из раскладывающегося крыла, аэродинамических рулей и системы наведения, которые крепятся к неуправляемым авиационным бомбам, превращая их в высокоточные. Кроме того, с помощью УМПК бомбардировщики Су-34 могут наносить удары с безопасного расстояния от линии фронта.

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#боеприпасы
#вооружение
#вс рф
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«Начали уничтожение суперопорника ВСУ»: как продвигается наступление на Часов Яр
«Военная хроника»: ВС РФ начали уничтожение суперопорника ВСУ в Часов Яре
03 мая 2024, 10:48

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Российские военные продолжают продвижение к югу от жилой застройки в районе Часов Яра и уже приступили к уничтожению «суперопорника» ВСУ, который располагается западнее канала Северский Донец. Об этом пишет «Военная хроника.
«После продвижения к югу от жилой застройки российские войска начали уничтожение украинского «суперопорника» западнее канала Северский Донец. Помимо самого опорника, вплотную примыкающего к микрорайону «Новый», на этом участке у ВСУ имеется обширная сеть ходов, которая позволяет перемещать войска между южной частью города, детским лагерем «Мир» и позицией ВСУ «Бункер», с которой простреливается трасса Т-0504», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что ВСУ уже давно готовили эти окопы и блиндажи, поэтому их уничтожают не только «Градами», но также подключаются тяжёлые орудия 2С7 «Пион».

Военкоры поясняют, что южная часть оборонительного рубежа в Часов Яре очень важна для украинской армии, так как прорыв обороны в этом месте может разделить группировку ВСУ на две части, как это когда-то было в Авдеевке.

Таким образом, военкоры считают, что, реализовав подобный план, армия России сможет зайти в жилую застройку Часов Яра в районе городской больницы. Тогда оборона города для ВСУ станет бессмысленной, а все подразделения, оставшиеся внутри, окажутся в окружении.

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ВС РФ форсируют Мокрые Ялы, ВСУ контратакуют в Архангельском: последние новости СВО
03 мая 2024, 10:30

Фото: iStock/fortton

Несмотря на нехватку личного состава и техники, ВСУ пытаются контратаковать на Донецком направлении. ВС РФ отражают атаки противника и продвигаются вглубь его позиций. О последних событиях в зоне проведения спецоперации, и о том, куда сумели зайти российские войска, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


ВС РФ продолжают попытки закрепиться на новых позициях. Обе стороны противостояния применяют средства дальнего поражения. Существенных изменений на линии боевого соприкосновения нет. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo».

Угледарское направление


В результате серии штурмов ВС РФ сумели зайти на южные окраины Урожайного. Этот посёлок был занят ВСУ во время летнего контрнаступления и стал одним из немногих населённых пунктов, где украинские войска смогли добиться продвижения.

В зоне СВО уничтожен албанский наемник
В зоне СВО уничтожен албанский наемник

Донецкое направление


Российская армия продвинулась в направлении Невельского. В Архангельском ВСУ попытались провести контратаку, с целью замедлить продвижение российских войск внутри населённого пункта, однако успеха не достигли. В районе Уманского идут встречные бои.

ВС РФ провели серию успешных атак в районе Урожайного. Также российские подразделения группировки «Восток» форсируют реку Мокрые Ялы.

Стало известно, как повлияет освобождение Часов Яра на ход СВО
Стало известно, как повлияет освобождение Часов Яра на ход СВО

Часовоярское направление


На этом участке фронта зафиксировано продвижение ВС РФ. Российская армия охватывает восточный район Часов Яра с юга и севера. Также, продолжаются бои на самой восточной окраине. Позиции ВСУ находятся под огнем российской артиллерии и авиации. Противник пытается сдержать обороны и стягивает дополнительные резервы.

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#украина
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Россия начнёт наступление на Харьков и Сумы
Командующий СВ ВСУ Павлюк: Россия начнёт наступление на Харьков и Сумы
03 мая 2024, 10:20

Фото: iStock/3sbworld

Россия планирует уже в ближайшие месяцы развернуть наступление на Харьков и Сумы, об этом свидетельствуют данные украинских спецслужб, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью The Times.
«Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план захвата Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которыми располагают», — сказал Павлюк.

При этом он уточнил, что армия России может начать наступление на Харьков уже в ближайшие месяцы.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на собственные источники в ГУР Минобороны Украины писало, что армия России готовит крупное контрнаступление в конце мая или июне. В статье поясняется, что российская сторона наносит ракетные удары по Харькову и другим стратегически важным городам «смягчая поле боя» для дальнейшего контрнаступления.

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#Харьков
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ВСУ не позволили паре пенсионеров выйти из Петропавловки
Марочко: ВСУ не позволили паре пенсионеров эвакуироваться из Петропавловки
03 мая 2024, 09:40

Фото: iStock/YakubovAlim

Солдаты ВСУ не дали паре пенсионеров эвакуироваться из села Петропавловка Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
Отмечается, что пара в момент затишья попыталась покинуть населенный пункт. Однако была остановлена на украинском блокпосту. Военные не выпускали мирных граждан аргументируя это тем, что передвигаться самостоятельно по дороге опасно.

Эксперт рассказал, что пока семейная пара «дискутировала с боевиками», недалеко от блокпоста разорвался артиллерийский снаряд, в результате чего женщина получила ранения средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что ВСУ называют атаки российской армии непредсказуемыми. Как подчеркнули украинские боевики, постоянную угрозу для них представляют российские БПЛА. Также военнослужащие испытывают постоянную нехватку живой силы, что приводит к рассредоточенности и усталости.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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