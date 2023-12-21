Боевики ВСУ бросили раненных и бежали с опорного пункта под Артёмовском

Фото: сайт Минобороны РФ
Ивановские десантники из Южной группировки ВС РФ взяли под Артёмовском опорный пункт ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
«На Донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение по переднему краю, при поддержке огня артиллерии штурмом овладели очередным опорным пунктом к северо-западу от Артёмовска», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что российские десантники в ходе воздушной разведки определили места расположения основных огневых средств ВСУ, а также пункты управления противника. После этого артиллерия огневым поражением подавила основные огневые средства ВСУ, нарушив украинскую систему управления.
«Десантники с нескольких направлений стремительно овладели позициями ВСУ, после чего провели полную зачистку опорного пункта. Противник бежал, бросив своих раненых и убитых», — заключили в Минобороны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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