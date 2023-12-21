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Боевики ВСУ бросили раненных и бежали с опорного пункта под Артёмовском

Минобороны: Боевики ВСУ бежали с опорного пункта под Артёмовском в Донбассе
21 декабря 2023, 04:44
Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

Ивановские десантники из Южной группировки ВС РФ взяли под Артёмовском опорный пункт ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
«На Донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение по переднему краю, при поддержке огня артиллерии штурмом овладели очередным опорным пунктом к северо-западу от Артёмовска», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что российские десантники в ходе воздушной разведки определили места расположения основных огневых средств ВСУ, а также пункты управления противника. После этого артиллерия огневым поражением подавила основные огневые средства ВСУ, нарушив украинскую систему управления.


Оставшиеся после артударов цели были уничтожены расчётами FPV-дронов.

«Десантники с нескольких направлений стремительно овладели позициями ВСУ, после чего провели полную зачистку опорного пункта. Противник бежал, бросив своих раненых и убитых», — заключили в Минобороны.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Германии рассказали о страхе украинцев
ZDF: солдаты ВСУ боятся наступления зимы и устали от конфликта
21 декабря 2023, 05:44

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Солдаты из Вооруженных сил Украины выражают усталость от продолжающихся боевых действий. По словам журналистки немецкого телеканала ZDF Алисы Юнг, в настоящее время в Киеве ощущается дефицит как военнослужащих, так и боеприпасов.
Она подчеркнула, что украинцы волнуются по поводу приближения зимы и чувствуют усталость от продолжающегося конфликта с Россией.

«Мнения становятся все более настойчивыми, когда речь заходит о критике президента Украины Владимира Зеленского. Доверие к нему и его правительству стремительно уменьшается», — сообщила Юнг.
Юнг отметила, что местные жители вспоминают прошлый год и сильные атаки со стороны России, которые нанесли удар по инфраструктуре. По их мнению, сложная ситуация может повториться. Она также добавила, что продвижение ВСУ почти полностью остановилось, вынуждая украинских военных сконцентрироваться на обороне и выживании в условиях приближающейся зимы.

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#всу
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На Украине закончились экипажи для немецких танков
Welt: у ВСУ не хватает бойцов для обучения на немецких танках Leopard 2
21 декабря 2023, 05:29

Фото: istockphoto/ZenitX

В немецких центрах подготовки украинских бойцов сталкиваются с большими трудностями при обучении управлению танками Leopard 2, сообщил журналист из Die Welt Пауль Ронцхаймер.
Он уточнил, что из-за нехватки личного состава половина доступных мест остается незанята.

Ронцхаймер подчеркнул, что на Украине возникли сложности с мобилизацией, особенно после заявления президента Владимира Зеленского о необходимости дополнительной мобилизации до полумиллиона человек. Эти слова, по его словам, вызвали шок у местного населения.

«У нас есть информация из Германии, что в учебных центрах, где проходит обучение на танках Leopard 2, в настоящее время занято всего около половины мест. Это свидетельствует о том, что сейчас не хватает людей для обучения», — отметил Ронцхаймер.
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#человек
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Пленный военный ВСУ: Командование раздавало солдатам наркотики перед боем
Украинский пленный Штангрет: Солдатам ВСУ перед боем выдавали наркотики
21 декабря 2023, 05:04

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Пленный военный ВСУ Владимир Штангрет рассказал, что украинским солдатам перед атакой в районе Временского выступа командование выдавало наркотики. Об этом пишет РИА Новости.
В публикации отмечается, что у агентства в распоряжении также есть результаты экспертизы вещества, найденного на позициях ВСУ, подтверждающие наличие в нём метамфетамина.

«Перед боем выдавали какие-то наркотические вещества. Я толком не знаю, не употреблял сам, потому что я не люблю это - я лучше выпью водки. А товарищи употребляли и рассказывали, что оно притупляет страх и дает уверенность в себе, добавляет мужества», — цитирует агентство слова украинского военнопленного.

На вопрос журналистов, где солдаты брали наркотики, Штангрет ответил: «Начальство где-то доставало. На взвод приносил взводный».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#наркотики
#военные
#операции
#солдаты
#сво
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Российские военные уничтожили взводный опорный пункт ВСУ
Минобороны России сообщило об уничтожении взводного опорного пункта и бойцов ВСУ
21 декабря 2023, 04:48

Фото: istock / Anna_Anikina

Российские военные Западной группировки войск уничтожили опорный пункт и бойцов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, передает РИА Новости.
Представители Министерства обороны России отметили, что в ходе выполнения боевой задачи бронегруппы и штурмовое подразделение российских военных успешно уничтожили замаскированный опорный пункт противника, а также избавились от личного состава ВСУ.

Сообщается, что российские танки атаковали укрепления противника, после чего штурмовые отряды провели операцию по вытеснению бойцов ВСУ с их позиций.

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В Запорожской области назвали единственное условие для переговоров с Украиной
Балицкий назвал капитуляцию Киева единственным условием переговоров с Украиной
21 декабря 2023, 04:28

Фото: iStock/JARAMA

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил убеждение, что единственный путь к началу переговоров с Киевом — это полная капитуляция Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«По моему мнению, успешные переговоры — это только полное признание поражения противника. Я не вижу других альтернатив», - заявил он в интервью РИА Новости.
Политик отметил, что если в ближайшие годы не будет достигнуто основных целей специальной военной операции (СВО), то эту задачу придется передать будущим поколениям.

Его точка зрения основана на необходимости капитуляции ВСУ и отвода войск НАТО к границам 1991 года, что, по его мнению, предотвратит возможное повторение подобной ситуации в будущем.

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На Украине рассказали о росте противостояния между Зеленским и Залужным
«Страна.ua»: инцидент с прослушкой накалит противостояние Зеленского и Залужного
21 декабря 2023, 03:11

Найденное прослушивающее устройство в кабинете Валерия Залужного стало источником напряжения между главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) и президентом Владимиром Зеленским, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на политических экспертов.
Несмотря на утверждения из офиса президента о непричастности к установке «жучка», украинский политолог Константин Бондаренко отмечает, что остаются некоторые недоверия, а внимание к Залужному усиливается.

Аналитик Вадим Карасев указывает на то, что в этой ситуации Залужный выглядит как «жертва», что подчеркивает его ситуационную политическую «победу» над Зеленским.

Эксперты считают, что этот инцидент усугубит отношения между Залужным и украинским руководством, а также поможет сформировать политический образ Залужного. По мнению Бондаренко, многие видят в нем потенциального лидера страны, что признается как особый аспект его политической позиции.

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#всу
#зеленский
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Сослуживцы погибшего в Марьинке бойца начали выполнять его последнюю просьбу
Сослуживцы бойца Рудакова приехали к его семье, выполняя его последнюю просьбу
21 декабря 2023, 02:41

Фото: istock / Prostock-Studio

Сослуживцы Романа Рудакова, погибшего в боях за Марьинку, начали исполнять его последнее желание. Репортаж об этом показали в эфире телеканала «Россия-1».
Группа боевых товарищей прибыла в дом семьи погибшего воина в Батайске, Ростовской области, чтобы выразить готовность помочь. Они привезли камень из подвала, на котором Роман оставил свое прощальное послание.

Мать Романа решила передать этот камень на реставрацию с намерением установить его на территории воинской части, где служил ее сын в 103 мотострелковом полку 150 дивизии.

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Рогов заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
21 декабря 2023, 02:29

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» в Запорожье Владимир Рогов выразил свое мнение относительно возможных переговоров с участием Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
Рогов указал на бесполезность проведения диалога с Зеленским, подчеркнув, что украинский лидер «не обладает самостоятельной возможностью для заключения каких-либо соглашений или переговоров». Он также отметил, что политик не является надежным партнером для договоренностей.

По мнению Рогова, для Зеленского будет лучше, если он окажется в плену и станет объектом судебного разбирательства, организованного Россией. Иначе, по его словам, западные страны «легко справятся» с украинским лидером.

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#страны
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#рогов
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«Страна.ua»: В Черкасской области прогремели взрывы
21 декабря 2023, 00:07

Фото: iStock/AndrisBarbans

В Черкасской области Украины слышны взрывы. Об этом пишет издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах на севере Черкасской области», — говорится в Телеграм-канале украинского издания.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 22:47 в Черкасской области была объявлена воздушная тревога.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#обстрел
#воздушная тревога
#украина
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