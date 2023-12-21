Сослуживцы погибшего в Марьинке бойца начали выполнять его последнюю просьбу

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Сослуживцы Романа Рудакова, погибшего в боях за Марьинку, начали исполнять его последнее желание. Репортаж об этом показали в эфире телеканала «Россия-1».
Мать Романа решила передать этот камень на реставрацию с намерением установить его на территории воинской части, где служил ее сын в 103 мотострелковом полку 150 дивизии.
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