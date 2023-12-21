Российские военные уничтожили взводный опорный пункт ВСУ

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Российские военные Западной группировки войск уничтожили опорный пункт и бойцов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, передает РИА Новости.
Сообщается, что российские танки атаковали укрепления противника, после чего штурмовые отряды провели операцию по вытеснению бойцов ВСУ с их позиций.
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