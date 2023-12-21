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Российские военные уничтожили взводный опорный пункт ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении взводного опорного пункта и бойцов ВСУ
21 декабря 2023, 04:48
Фото: istock / Anna_Anikina

Фото: istock / Anna_Anikina

Российские военные Западной группировки войск уничтожили опорный пункт и бойцов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, передает РИА Новости.

Представители Министерства обороны России отметили, что в ходе выполнения боевой задачи бронегруппы и штурмовое подразделение российских военных успешно уничтожили замаскированный опорный пункт противника, а также избавились от личного состава ВСУ.

Сообщается, что российские танки атаковали укрепления противника, после чего штурмовые отряды провели операцию по вытеснению бойцов ВСУ с их позиций.

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#танки
#всу
#запорожье
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Боевики ВСУ бросили раненных и бежали с опорного пункта под Артёмовском
Минобороны: Боевики ВСУ бежали с опорного пункта под Артёмовском в Донбассе
21 декабря 2023, 04:44

Фото: сайт Минобороны РФ

Ивановские десантники из Южной группировки ВС РФ взяли под Артёмовском опорный пункт ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
«На Донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение по переднему краю, при поддержке огня артиллерии штурмом овладели очередным опорным пунктом к северо-западу от Артёмовска», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что российские десантники в ходе воздушной разведки определили места расположения основных огневых средств ВСУ, а также пункты управления противника. После этого артиллерия огневым поражением подавила основные огневые средства ВСУ, нарушив украинскую систему управления.

Оставшиеся после артударов цели были уничтожены расчётами FPV-дронов.

«Десантники с нескольких направлений стремительно овладели позициями ВСУ, после чего провели полную зачистку опорного пункта. Противник бежал, бросив своих раненых и убитых», — заключили в Минобороны.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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В Запорожской области назвали единственное условие для переговоров с Украиной
Балицкий назвал капитуляцию Киева единственным условием переговоров с Украиной
21 декабря 2023, 04:28

Фото: iStock/JARAMA

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил убеждение, что единственный путь к началу переговоров с Киевом — это полная капитуляция Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«По моему мнению, успешные переговоры — это только полное признание поражения противника. Я не вижу других альтернатив», - заявил он в интервью РИА Новости.
Политик отметил, что если в ближайшие годы не будет достигнуто основных целей специальной военной операции (СВО), то эту задачу придется передать будущим поколениям.

Его точка зрения основана на необходимости капитуляции ВСУ и отвода войск НАТО к границам 1991 года, что, по его мнению, предотвратит возможное повторение подобной ситуации в будущем.

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На Украине рассказали о росте противостояния между Зеленским и Залужным
«Страна.ua»: инцидент с прослушкой накалит противостояние Зеленского и Залужного
21 декабря 2023, 03:11

Найденное прослушивающее устройство в кабинете Валерия Залужного стало источником напряжения между главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) и президентом Владимиром Зеленским, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на политических экспертов.
Несмотря на утверждения из офиса президента о непричастности к установке «жучка», украинский политолог Константин Бондаренко отмечает, что остаются некоторые недоверия, а внимание к Залужному усиливается.

Аналитик Вадим Карасев указывает на то, что в этой ситуации Залужный выглядит как «жертва», что подчеркивает его ситуационную политическую «победу» над Зеленским.

Эксперты считают, что этот инцидент усугубит отношения между Залужным и украинским руководством, а также поможет сформировать политический образ Залужного. По мнению Бондаренко, многие видят в нем потенциального лидера страны, что признается как особый аспект его политической позиции.

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Сослуживцы погибшего в Марьинке бойца начали выполнять его последнюю просьбу
Сослуживцы бойца Рудакова приехали к его семье, выполняя его последнюю просьбу
21 декабря 2023, 02:41

Фото: istock / Prostock-Studio

Сослуживцы Романа Рудакова, погибшего в боях за Марьинку, начали исполнять его последнее желание. Репортаж об этом показали в эфире телеканала «Россия-1».
Группа боевых товарищей прибыла в дом семьи погибшего воина в Батайске, Ростовской области, чтобы выразить готовность помочь. Они привезли камень из подвала, на котором Роман оставил свое прощальное послание.

Мать Романа решила передать этот камень на реставрацию с намерением установить его на территории воинской части, где служил ее сын в 103 мотострелковом полку 150 дивизии.

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Рогов заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
21 декабря 2023, 02:29

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» в Запорожье Владимир Рогов выразил свое мнение относительно возможных переговоров с участием Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
Рогов указал на бесполезность проведения диалога с Зеленским, подчеркнув, что украинский лидер «не обладает самостоятельной возможностью для заключения каких-либо соглашений или переговоров». Он также отметил, что политик не является надежным партнером для договоренностей.

По мнению Рогова, для Зеленского будет лучше, если он окажется в плену и станет объектом судебного разбирательства, организованного Россией. Иначе, по его словам, западные страны «легко справятся» с украинским лидером.

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#рогов
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«Страна.ua»: В Черкасской области прогремели взрывы
21 декабря 2023, 00:07

Фото: iStock/AndrisBarbans

В Черкасской области Украины слышны взрывы. Об этом пишет издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах на севере Черкасской области», — говорится в Телеграм-канале украинского издания.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 22:47 в Черкасской области была объявлена воздушная тревога.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#тревога
#обстрел
#воздушная тревога
#украина
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«Преступление»: Порошенко в Раде раскритиковал ситуацию в ВСУ
Порошенко выступил в Раде и раскритиковал ситуацию в ВСУ
20 декабря 2023, 19:53

Фото: iStock/Michele Ursi

Дефицит снарядов и вооружения, возникший в Вооружённых силах Украины, является преступлением, с таким заявлением выступил бывший президент республики Петр Порошенко, выступая в Верховной раде, запись его речи опубликовал YouTube-канал «Прямой».
«Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать», - прокомментировал сложившуюся ситуацию Порошенко.

По его словам, у украинских солдат также не ​хватает дронов, при том, что на складах они находятся в больших количествах.

Порошенко заявил, что подобная ситуация может считаться преступлением, ​за которое необходимо наказывать.

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#военные
#всу
#сво
#беспилотник
#вооружение
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В Киеве подростки рядом с танцующим псом развернули нацистский флаг
20 декабря 2023, 18:57

Фото: istockphoto/Sergii Petruk

В Киеве подростки развернули нацистский флаг рядом с человеком, который танцевал и был одет в костюм пса Патрона.
Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале «Политика Страны».

На опубликованных видеокадрах заметно, как вокруг «Патрона» и парней с флагом собралась молодежь и снимала происходящее на видео. Причины и цели данной акции не приводятся.

Пес Патрон — это служебная собака породы джек-рассел-терьер. Её после начала СВО стали использовать саперы ВСУ для разминирования территорий. Животное приобрело широкую известность в интернете, став символом Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования при МВД Украины.

Ранее бывший депутат Рады Игорь Лапин заявил, что утверждения украинских пропагандистов и экспертов о дефиците снарядов у армии России не обоснованы и предложил им посетить Артемовск, чтобы убедиться в этом.

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#украина
#всу
#сво
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На пляже в Севастополе разбился дрон ВСУ из-за перегруза взрывчаткой
20 декабря 2023, 18:38

Фото: iStock/sommersby

На пляже в Севастополе местная жительница обнаружила разбившийся украинский беспилотник «Бобер», который рухнул из-за перегруза взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, украинский дрон-камикадзе обнаружила женщина во время прогулки с собакой. Она сразу же вызвала полицию. На место находки приехали экстренные службы. После осмотра стало ясно, что это «Бобер», дрон, которые часто сбивают на подлете к Москве.

На разбитом экземпляре оказалось слишком много взрывчатки. Помимо основной боевой части с 20 кг на БПЛА также дополнительно прикрепили целлофановые пакеты с британским пластичным зарядом весом 10 кг. Предполагается, что беспилотник рухнул из-за чрезмерной нагрузки.

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