Боевики ВСУ формируют группы из раненых на севере Купянска

31 июля 2025, 21:11

ТАСС: Боевики ВСУ забирают из госпиталей раненых в боевые группы в Купянске

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинских боевиков, проходящих лечение в госпиталях, забирают, формируя из них группы на севере Купянска в Харьковской области.





Как пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, речь идет о боевиках 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр).





«Родственники военнослужащих 80 одшбр жалуются, что военнослужащих бригады, проходящих лечения после забирают из госпиталей для формирования боевых групп на севере Купянского района», — говорит собеседник агентства.

