Боевики ВСУ формируют группы из раненых на севере Купянска
ТАСС: Боевики ВСУ забирают из госпиталей раненых в боевые группы в Купянске
Украинских боевиков, проходящих лечение в госпиталях, забирают, формируя из них группы на севере Купянска в Харьковской области.
Как пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, речь идет о боевиках 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр).
«Родственники военнослужащих 80 одшбр жалуются, что военнослужащих бригады, проходящих лечения после забирают из госпиталей для формирования боевых групп на севере Купянского района», — говорит собеседник агентства.По его предположению, имеется в виду прикомандирование десантников ВСУ к штурмовикам 425-го полка для боев в районе населенного пункта Меловое. Спецоперация на Украине продолжается по приказу президента России Владимира Путина с 24 февраля 2022 года.