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ВСУ приступили к «самому амбициозному» строительству оборонительных укреплений

Фото: iStock/Irina Piskova

Украинские войска приступили к «самому амбициозному» строительству укреплений против наступления ВС РФ. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.



Отмечается, что ВСУ возводят заграждения и перекрывают территорию, чтобы создать преграду для пилотируемых и беспилотных атак.

По данным издания, украинская оборонительная линия состоит из малозаметной колючей проволоки, тонких металлических спиралей, трёх противотанковых рвов, бетонных заграждений, именуемых «зубами дракона», и второго слоя колючей проволоки.

При этом издание добавило, что второй год подряд возведение фортификационных сооружений армией Украины сопровождается арестами по подозрению в коррупции.

Анастасия Чинкова

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