Боевики ВСУ готовят к обороне шахту «Краснолиманская» в ДНР — ТАСС

20 июля 2025, 14:05

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ готовят к обороне «Краснолиманскую» шахту в Донецкой народной республике (ДНР).





Об этом пишет ТАСС в воскресенье, 20 июля, со ссылкой на российских силовиков. Источники агентства уточнили, что упор в оборудовании фортификаций делается на расположенные в окрестностях шахты терриконы.





«На территорию шахты стаскивают технику, операторов БПЛА, личный состав, оборудуют инженерные конструкции. Готовят к обороне», — сказано в материале.

