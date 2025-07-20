Боевики ВСУ готовят к обороне шахту «Краснолиманская» в ДНР — ТАСС
Боевики ВСУ готовят к обороне «Краснолиманскую» шахту в Донецкой народной республике (ДНР).
Об этом пишет ТАСС в воскресенье, 20 июля, со ссылкой на российских силовиков. Источники агентства уточнили, что упор в оборудовании фортификаций делается на расположенные в окрестностях шахты терриконы.
«На территорию шахты стаскивают технику, операторов БПЛА, личный состав, оборудуют инженерные конструкции. Готовят к обороне», — сказано в материале.«Краснолиманская» шахта находится рядом с городом Родинское. Предприятие считается вторым по величине в ДНР. Добыча угля в год составляет несколько миллионов тонн. Сырье используют в металлургии.