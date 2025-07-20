ВС России открыли новый фронт в зоне СВО
Новый фронт в зоне спецоперации открыли российские военные. Как пишет РИА Новости, речь идет о северной части Харьковской области, где бойцы ВС РФ контролируют населенный пункт Дегтярное.
По утверждению автора материала, захват плацдарма даст возможность сформировать буферную зону на данном участке в будущем. Помимо этого, занятие населенного пункта позволяет охватить Волчанск с востока, пишет обозреватель. Бои за город ведутся с весны прошлого года, ВС РФ продвигаются от российской границы, наступая с севера.
Перед этим губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ скрывают свои потери, закапывая тела боевиков на херсонском направлении.
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