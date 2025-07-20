Префект сообщил о последствиях атаки БПЛА в Зеленограде
Обломки украинского беспилотника повредили дом в Зеленограде, передает НСН со ссылкой на префекта Зеленоградского округа столицы Анатолия Смирнова.
По словам префекта, обломки вражеского аппарата выбили стекла 1507-ого корпуса, а в 20-м микрорайоне загорелась машина. Перед этим ночью мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что БПЛА ВСУ был сбит при атаке на город. Через некоторое время градоначальник добавил, что на месте происшествия в Зеленограде работают оперативные службы.
Кроме того, Telegram-канал SHOT писал, что жители Серпухова и Протвино сообщали о звуках взрывов. Люди рассказывали о пяти-шести хлопках с яркими вспышками.
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