ВСУ скрывают свои потери, заявил Сальдо
Сальдо: ВСУ закапывают тела боевиков, чтобы скрыть свои потери
Боевики ВСУ закапывают тела своих сослуживцев на херсонском направлении, чтобы скрыть потери. Об этом соцсетях написал глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Чиновник отметил, что российским дроном зафиксирован один такой эпизод. Губернатор подчеркнул, что киевский режим годами скрывает реальные потери ВСУ.
«…Засекли похоронную команду ВСУ. Солдаты в панике закапывали тела своих же сослуживцев. Не успели закончить работу — получили огневое поражение от нашего FPV-дрона. Это не просто эпизод войны. Это — система», — сказано в публикации.Владимир Сальдо резюмировал, что захороненных без процедуры опознания боевиков официально считают дезертирами. Семьи украинских военных не получают компенсационные выплаты.