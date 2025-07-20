ВСУ скрывают свои потери, заявил Сальдо

20 июля 2025, 11:59

Сальдо: ВСУ закапывают тела боевиков, чтобы скрыть свои потери

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ закапывают тела своих сослуживцев на херсонском направлении, чтобы скрыть потери. Об этом соцсетях написал глава Херсонской области Владимир Сальдо.





Чиновник отметил, что российским дроном зафиксирован один такой эпизод. Губернатор подчеркнул, что киевский режим годами скрывает реальные потери ВСУ.





«…Засекли похоронную команду ВСУ. Солдаты в панике закапывали тела своих же сослуживцев. Не успели закончить работу — получили огневое поражение от нашего FPV-дрона. Это не просто эпизод войны. Это — система», — сказано в публикации.

