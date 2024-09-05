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Боевики Вооруженных сил Украины грабят и превращают дома эвакуированных из Красноармейска в огневые позиции. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Как и ранее, бандеровцы просто стараются избавиться от свидетелей их мародерства и грабежа. Дома и квартиры уехавших жителей, вначале грабят, потом превращают в огневые точки, а разрушение жилья спихивают на Россию», — заявил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Россия фиксирует факты мародерства в ВСУ. По его словам, такие преступления украинских военных поощряются старшим командованием.
Член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил указанную информацию и отметил, что на украинском сайте – аналоге российского «Avito» давались публикации о «добыче» товара.
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Дарья Осипова