Стало известно об уничтожении РСЗО MLRS в районе Рудневки военными ВС РФ

Среди ликвидированных при российском ракетном ударе по Полтаве могли быть военные, которых шведы готовили к управлению авиационными комплексами радиообнаружения и наведения (АВАКС). Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.