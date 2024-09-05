Стало известно об уничтожении РСЗО MLRS в районе Рудневки военными ВС РФ

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Военные Вооруженных сил России ударом «Искандера-М» уничтожили РСЗО производства Соединенных Штатов Америки MLRS в районе Рудневки в Сумской области. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Помимо этого, была уничтожена вспомогательная техника, а также боевики Вооруженных сил Украины. Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали повторную детонацию и полное уничтожение РСЗО.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ДРГ Вооруженных сил Украины пыталась зайти на российские позиции в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ДРГ Вооруженных сил Украины пыталась зайти на российские позиции в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова