Боевики ВСУ хотели убить россиянина в ДНР за помощь бойцам ВС РФ

Боевики ВСУ хотели убить жителя Красноармейска в ДНР за помощь бойцам ВС РФ
Фото: istockphoto/IherPhoto

В ДНР украинские военные предприняли попытку убить мирного жителя города Красноармейск, который ранее спас троих тяжелораненых российских военнослужащих. Об этом сам мужчина рассказал 9 апреля в беседе с ТАСС.



По его словам, его дом атаковали с помощью беспилотника «Баба-яга», который сбросил мины. Первые боеприпасы не взорвались.

Как пояснил собеседник, жилище стало целью из-за помощи российским бойцам — к нему часто приходили раненые. Всего произвели шесть сбросов, из которых четыре мины не детонировали.

Сразу после атак пролетел ещё один дрон, который активировал неразорвавшиеся мины. В результате дом полностью разрушило. Мужчина отметил, что ему удалось выжить благодаря везению.

Никита Кротов

