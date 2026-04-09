Боевики ВСУ хотели убить россиянина в ДНР за помощь бойцам ВС РФ
В ДНР украинские военные предприняли попытку убить мирного жителя города Красноармейск, который ранее спас троих тяжелораненых российских военнослужащих. Об этом сам мужчина рассказал 9 апреля в беседе с ТАСС.
По его словам, его дом атаковали с помощью беспилотника «Баба-яга», который сбросил мины. Первые боеприпасы не взорвались.
Как пояснил собеседник, жилище стало целью из-за помощи российским бойцам — к нему часто приходили раненые. Всего произвели шесть сбросов, из которых четыре мины не детонировали.
Сразу после атак пролетел ещё один дрон, который активировал неразорвавшиеся мины. В результате дом полностью разрушило. Мужчина отметил, что ему удалось выжить благодаря везению.
