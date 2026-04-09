ВСУ перебрасывают силы из Донбасса под Сумы

ТАСС: ВСУ перебросили два зенитных ракетных полка в Сумскую область
Два зенитных ракетных полка и отдельная артиллерийская бригада ВСУ прибыли из Донбасса в Сумскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.



По его информации, речь идет о 38-м и 225-м зенитно-ракетных полках, а также о 27-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ включило старших офицеров в «пожарные команды» и направляет их на самые тяжелые участки линии боевого соприкосновения.

До этого сообщалось, что с начала апреля военные ВС РФ уничтожили в Харьковской области более 60 пунктов управления беспилотниками ВСУ.

Лидия Пономарева

