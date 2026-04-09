Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил станцию связи и склад ВСУ под Харьковом
Начальник расчета БПЛА «Молния» с позывным «Седой» сообщил, что бойцы группировки «Север» уничтожили узел связи, склад оборудования и живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, операторы заметили пикап с украинскими военными и проследили маршрут транспорта. После этого дрон нанес удар по цели. «Седой» отметил, что противник нередко передвигается без маскировки, особенно в тылу. Машина везла личный состав, продовольствие и боеприпасы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
