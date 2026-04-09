Над Россией сбили 69 беспилотников ВСУ за ночь
Система ПВО перехватила 69 вражеских БПЛА над регионами России в ночь с 8 на 9 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем канале в мессенджере Max.
По данным ведомства, атака велась в период с 23:00 среды до 07:00 четверга. Дроны подавили над территориями Краснодарского края, Курской и Астраханской областей, а также над акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при падении обломков беспилотника ВСУ в поселке Саук-Дере Крымского района Краснодарского края. В момент трагедии мужчина находился на балконе многоквартирного дома.
Читайте также: