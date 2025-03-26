Боевики ВСУ искали раненых российских солдат в домах жителей Суджи

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Боевики ВСУ врывались в дома мирных граждан в Судже и искали там раненых бойцов ВС РФ. Об этом рассказал эвакуированный местный житель Николай Проценко. Его слова приводит ТАСС.
«Зашли к нам с автоматами, искали раненых русских солдат. У нас никого не было. Не знаю, как у соседей», — сообщил Николай.
При этом мужчина отметил, что боевики не применяли физическую силу, однако оказывали моральное давление.
В самый первый день вторжения его поймали на улице украинцы, а их командир заявил, что имеет бронь от службы в ВСУ, но специально пошел в армию, чтобы мстить русским, вспомнил пенсионер.
Николай добавил, что его дом не сильно пострадал по сравнению с другими: в крыше образовались дыры от кассетных боеприпасов и выбило окна. Света и газа не было.
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Элина Позднякова