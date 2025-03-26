Жительница Суджи: в Курской области ВСУ угрожали расстрелом детей

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По словам жительницы Суджи, в приграничных районах Курской области украинские солдаты угрожали расстрелом детей. Этим женщина поделилась с ТАСС.
«Были такие (солдаты ВСУ), которые говорили: "А вы русские, <...> я бы твоих детей расстрелял», — рассказала агентству жительница.
В целях безопасности детей старались не выпускать в лишний раз на улицу. Все из-за разбросанных снарядов и взрывных устройств.
Ранее мужчина из Суджи назвал число мирных жителей, которые находились в городском интернате во время ракетного удара украинской армии. О том, скольким удалось выжить, информации нет.
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Иван Мусатов