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Жительница Суджи: в Курской области ВСУ угрожали расстрелом детей

Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

По словам жительницы Суджи, в приграничных районах Курской области украинские солдаты угрожали расстрелом детей. Этим женщина поделилась с ТАСС.
«Были такие (солдаты ВСУ), которые говорили: "А вы русские, <...> я бы твоих детей расстрелял», — рассказала агентству жительница.

В целях безопасности детей старались не выпускать в лишний раз на улицу. Все из-за разбросанных снарядов и взрывных устройств.

Ранее мужчина из Суджи назвал число мирных жителей, которые находились в городском интернате во время ракетного удара украинской армии. О том, скольким удалось выжить, информации нет.

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Житель Суджи: во время удара ВСУ по интернату там находилось 104 человека
26 марта 2025, 03:14

Фото: iStock/lusia599

Во время ракетного удара украинской армии по интернату в Судже там находилось 104 человека. Этим поделился житель города Николай Проценко с агентством ТАСС.
«104 человека было в интернате», — рассказал Николай изданию.

Житель уточнил, что не знает, скольким удалось выжить после ракетной атаки украинских войск. При этом боевики ВСУ сами предлагали потерявшим свои дома суджанцам жить в интернате. После удара, некоторые были вывезены на территорию Украины.

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#украина
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Гладков: в Белогородском районе ранен мирный житель из-за атаки украинского БПЛА
26 марта 2025, 03:00

Фото: iStock/NiseriN

В Белгородском районе пострадал один мирный житель в результате атаки украинского беспилотника. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Поселок Политотдельский Белгородского района атакован беспилотником ВСУ. Ранен мирный житель», — пишет глава региона в своем telegram-канале.

Сейчас пострадавший находится по пути в больницу. У него зафиксирована минно-взрывная травма и осколочное ранение головы. К тому же из-за прилета БПЛА были выбиты стекла в некоторых квартирах жилого дома, социальном объекте и надворной постройке. Обход территорий произойдет в светлое врем суток.

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Офицер ВС РФ: бойцам «Севера» удалось отразить контратаку ВСУ в Курской области
25 марта 2025, 23:33

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцам 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» удалось отразить контратаку украинской армии в Курской области. Этим поделился офицер ВС РФ.
«Подразделение ВСУ на отдельном участке фронта в Курской области попыталось контратаковать, однако, благодаря оперативным действиям российской разведки, действия врага были встречены точным огнем РСЗО БМ-21 "Град" 22 мотострелкового полка ВС России», — рассказал офицер РИА Новости.

Ударом реактивной артиллерии удалось ликвидировать свыше 10 солдат противника. Контратака после этого была полностью сорвана.

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В реабилитационном центре «Ясенки» завершили строительство бассейна
25 марта 2025, 22:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В реабилитационном центре «Ясенки» завершили строительства корпуса бассейна. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«В здании центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» после реконструкции всё готово к открытию. Строительные работы на объекте завершены», – говорится в сообщении.
В центре расположены основная чаша с дорожками по 25 м, отдельная чаша с подъёмником, акватренажёры, вспомогательные и административные помещения, тренерская, комнаты медпомощи и помещения водоподготовки. Лечебный корпус с бассейном соединил тёплый переход.

Ранее сообщалось, что в «Ясенках» с февраля 2023 года бесплатно принимают вернувшихся со спецоперации. В центре работают специально разработанные программы адаптации.

Построить бассейн для восстановления здоровья губернатора Московской области Андрея Воробьёва попросили сами участники СВО.

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#военные
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Убитый в Курской области боевик ВСУ вел стримы и выполнял задания за деньги
25 марта 2025, 19:04

Фото:: iStock/Vladislav Stepanov

У одного из погибших в Курской области боевиков ВСУ на телефоне обнаружили видеозаписи выполнения различных заданий от жителей Украины. Об этом пишет «Укропский фреш».
«В галерее боевика было множество роликов, где он танцевал, пел, прыгал на месте, писал на себе надписи и даже специально разбивал личные вещи в гражданских домах. Проверив карту боевика, российские военнослужащие обнаружили множественные переводы от разных людей», — говорится в сообщении.

Оказалось, что украинец вел стримы в TikTok, выполняя различные задания от подписчиков за 10-50 гривен.

Отмечается, что остальные видеозаписи с телефона уничтоженного боевика будут рассматриваться в качестве доказательств преступлений ВСУ на курской земле. Предполагается, что там могут быть видео зверств, выполненных по заказу жителей Украины.

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