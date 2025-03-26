Житель Суджи: во время удара ВСУ по интернату там находилось 104 человека

Фото: iStock/lusia599
Во время ракетного удара украинской армии по интернату в Судже там находилось 104 человека. Этим поделился житель города Николай Проценко с агентством ТАСС.
«104 человека было в интернате», — рассказал Николай изданию.
Житель уточнил, что не знает, скольким удалось выжить после ракетной атаки украинских войск. При этом боевики ВСУ сами предлагали потерявшим свои дома суджанцам жить в интернате. После удара, некоторые были вывезены на территорию Украины.
Читайте также:
Гладков: в Белогородском районе ранен мирный житель из-за атаки украинского БПЛА
Офицер ВС РФ: бойцам «Севера» удалось отразить контратаку ВСУ в Курской области
Убитый в Курской области боевик ВСУ вел стримы и выполнял задания за деньги
Иван Мусатов