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Большинство жителей города Запорожье, находящегося под контролем киевских властей, относятся с безразличием к демобилизованным военнослужащим ВСУ. Об этом рассказал местный житель, бывший сотрудник экстренных служб Виктор, его слова приводит ТАСС.
«Некоторые смотрят с сочувствием. Это, в основном, женщины. Некоторые наоборот. Особенно водители маршрутных такси, ведь они (военнослужащие ВСУ — ред.) ездят в них бесплатно», — рассказал Виктор.
По его словам, большинство жителей равнодушны по отношению к демобилизованным ВСУ. И таких людей стало намного больше, чем в 2022 году. Тогда их еще жалели, а сейчас даже внимания не обращают, отметил мужчина.
Ранее пожилая жительница села Махновка в Суджанском районе Курской области рассказала, как более полугода скрывалась от солдат ВСУ. По её словам, они с мужем и сыном прятались по подвалам, в тёмное время суток перебираясь из дома в дом.
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Элина Позднякова