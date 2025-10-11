Боевики ВСУ испытывают сложности на фронте

11 октября 2025, 13:41

Сырский: ВСУ испытывают сложности на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский охарактеризовал положение на фронте как сложное. По итогам сентября он провёл рабочее совещание, на котором констатировал, что оперативная обстановка остаётся напряжённой. Информацию приводит «Газета.ру».