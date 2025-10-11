Достижения.рф

Боевики ВСУ испытывают сложности на фронте

Сырский: ВСУ испытывают сложности на фронте
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский охарактеризовал положение на фронте как сложное. По итогам сентября он провёл рабочее совещание, на котором констатировал, что оперативная обстановка остаётся напряжённой. Информацию приводит «Газета.ру».



В течение месяца Сырский провёл ротации в командовании на одном из участков фронта: отстранил командира 20‑го армейского корпуса и заменил командующих отдельных бригад.

Ранее он призывал максимально переводить процесс обучения военнослужащих «под землю», отмечая при этом, что под угрозой ударов российских ракет и беспилотников находится вся территория Украины.

В середине сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил о расширении плацдарма и буферной зоны российскими войсками в Днепропетровской области после освобождения южной части региона.

Министерство обороны РФ заявляло о взятии Вербового силами группировки «Восток», а в российских силовых структурах утверждали, что Киев создаёт иллюзию успеха в регионе, но при этом несёт потери.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0