Боевики ВСУ испытывают сложности на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский охарактеризовал положение на фронте как сложное. По итогам сентября он провёл рабочее совещание, на котором констатировал, что оперативная обстановка остаётся напряжённой. Информацию приводит «Газета.ру».
В течение месяца Сырский провёл ротации в командовании на одном из участков фронта: отстранил командира 20‑го армейского корпуса и заменил командующих отдельных бригад.
Ранее он призывал максимально переводить процесс обучения военнослужащих «под землю», отмечая при этом, что под угрозой ударов российских ракет и беспилотников находится вся территория Украины.
В середине сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил о расширении плацдарма и буферной зоны российскими войсками в Днепропетровской области после освобождения южной части региона.
Министерство обороны РФ заявляло о взятии Вербового силами группировки «Восток», а в российских силовых структурах утверждали, что Киев создаёт иллюзию успеха в регионе, но при этом несёт потери.
Читайте также: