ВС РФ «Кинжалами» ударили по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины
Российские силы за неделю провели серию мощных атак на предприятия военной промышленности Украины.
Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило о шести групповых ударах, в результате которых пострадали ключевые объекты энергетики, а также железнодорожная и морская инфраструктура, используемая для транспортировки вооружения. В ходе операций уничтожили склады горючего и места хранения беспилотников. Также попали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: