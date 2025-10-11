Киев паникует из-за новых возможностей ракет ВС РФ
Daily Express: Киев паникует из-за новых возможностей ракет ВС РФ
Модернизация российских ракет снизила эффективность западного и украинского оружия в руках ВСУ. Об этом пишет британская газета Daily Express.
По её данным, чиновники Украины признают, что революционные усовершенствования вооружений России делают западные системы бесполезными в борьбе за господство в воздухе.
«Украинские официальные лица признают, что «революционное» усовершенствование российских ракет делает западные системы вооружения бессильными в борьбе за господство в воздухе», — говорится в материале.
Критическое положение с энергоснабжением на Украине сложилось после массированного удара ВС РФ 10 октября: в Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в ряде правобережных районов, что вызвало транспортный коллапс, перебои с водой и связью.