11 октября 2025, 11:48

Daily Express: Киев паникует из-за новых возможностей ракет ВС РФ

Фото: istockphoto/bpawesome

Модернизация российских ракет снизила эффективность западного и украинского оружия в руках ВСУ. Об этом пишет британская газета Daily Express.





По её данным, чиновники Украины признают, что революционные усовершенствования вооружений России делают западные системы бесполезными в борьбе за господство в воздухе.





«Украинские официальные лица признают, что «революционное» усовершенствование российских ракет делает западные системы вооружения бессильными в борьбе за господство в воздухе», — говорится в материале.