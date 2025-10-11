Бойцы ВС РФ поразили используемые ВСУ объекты
За последние сутки бойцы ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной и топливно‑энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах украинских военных.
Как сообщили в Минобороны России, по целям били оперативно‑тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Под огнём оказались склады с вооружением и техникой, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников — всего в 148 районах.
Ранее украинские СМИ сообщили о поражении 63 объектов энергетики республики: по их данным за последние десять дней повреждения получили несколько гидро‑ и тепловых электростанций, однако конкретные объекты и населённые пункты не уточнялись.
Отмечались аварийные отключения электроэнергии в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Премьер‑министр Украины Юлия Свириденко заявила о существенных повреждениях энергетической инфраструктуры.
Читайте также: