Бойцы ВС РФ поразили используемые ВСУ объекты

11 октября 2025, 13:20

Минобороны: Бойцы ВС РФ поразили 148 используемых ВСУ объектов

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

За последние сутки бойцы ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной и топливно‑энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах украинских военных.