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Боевики ВСУ использовали храм в Курской области как опорный пункт

Фото: iStock/Popescu Marius

Фото: iStock/Popescu Marius

Украинские военные использовали храм в Курской области в качестве опорного пункта. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что боевики ВСУ устроили склад боеприпасов напротив алтаря, а из ворот запускали FPV-дроны. Удары из храма производились как по военнослужащим, так и по мирным жителям, уточнил настоятель храма святого Архангела Михаила протоиерей Александр в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале военного ведомства.

При этом, убегая с позиции бойцы ВСУ украли несколько древних икон. Остальные реликвии удалось спасти, их отправили на реставрацию. В ролике священнослужитель указал на две иконы, которые спасали уже трижды: во время гражданской войны, в Великую Отечественную войну и сейчас.

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Власти ДНР: ВСУ убили жительницу Макеевки ракетой, произведённой в Словакии
Украина применяла словацкие ракеты при ударе по Макеевке
06 апреля 2025, 16:44

Фото: istockphoto/NiseriN

При нанесении очередного удара по городу Макеевка в Донецкой Народной Республике украинские военные с удовольствием применяли ракеты с поражающими элементами, изготовленные в Словакии. Кроме того, ВСУ обстреливали Ясиноватую, применяя 122-миллиметровые реактивные снаряды.
Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. В результате этого обстрела одна мирная жительница погибла. Ещё одна женщина серьёзно пострадала.

«Противник вел огонь с применением шрапнельных ракет JROF-HEF. Они содержат поражающие элементы в виде порядка 9,1 тысячи шариков типа подшипниковых. Страна производства — Словакия. Дальность полёта снарядов увеличена до 40 километров 200 метров», — указано в сообщении.

Также уточняется, что обе женщины (погибшая и пострадавшая. — Прим. ред.) — работницы предприятия «Рыбный цех», расположенного в Макеевке. Здание завода практически полностью разрушено. В Ясиноватой (районный центр в ДНР. — Прим. ред.) повреждения получил фасад многоквартирного жилого здания. Кроме того, повреждены фасад и кровля частного домостроения.

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В ночь на 6 апреля Украина была накрыта мощной волной ракетных атак
В ночь на 6 апреля территорию Украины массово атаковали российские ракеты
06 апреля 2025, 14:18

Фото: istockphoto/NickolayV

Российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины. Это произошло в ночь на 6 апреля.
О ночной атаке рассказали авторы телеграм-канала «Повернутые на войне». В материале, в частности, сообщается о прилётах, зафиксированных в Хмельницкой области. Предположительно, целью этой атаки был аэродром в Староконстантинове, в районе которого и были отмечены взрывы.

Кроме того, удары наносились по Житомирской области и главному городу региона, Умани в Черкасской области и Белой Церкви (Киевская область). Взрывы раздавались и в самой украинской столице в районе военного аэродрома Борисполь.

Уточняется, что две волны ракетной атаки запустили корабли Военно-морского флота РФ, использовавшие для этого крылатые ракеты «Калибр». Кроме того, в воздух были подняты девять ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ и ударные беспилотники «Герань».

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Омбудсмен рассказала об атаке ВСУ машины с четырьмя детьми в Харьковской области
06 апреля 2025, 13:04

Фото: istockphoto/vadimrysev

В населённом пункте Граково, что в Харьковской области, украинские войска атаковали гражданский автомобиль. В результате нападения пострадали шесть человек, в том числе четверо детей.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. По её словам, машину атаковал украинский ударный FPV-дрон типа «камикадзе».

«Особо тяжелые ранения получила Анна, ее трёхлетняя дочь и 13-летний юноша. В результате множественных тяжелых ранений самой маленькой пострадавшей, 2-летней девочке пришлось ампутировать руку», — сказала омбудсмен.

Она подчеркнула, что оператор беспилотника не мог не видеть, что автомобиль — не военный. Колесник-Лавинская также добавила, что центр фиксации военных преступлений УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области возбудил уголовное дело по факту этого террористического акта, совершённого 5 января. Такие действия ВСУ являются очевидным нарушением норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций и Конвенции о правах ребенка, заключила уполномоченная по правам человека.

Справка: FPV (от английского First Person View, «вид от первого лица») — такая конструкция беспилотного летательного аппарата (БПЛА), благодаря которой оператор с помощью специального шлема или очков может видеть то, на что обращена снимающая видеокамера дрона.

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Продвижение ВС РФ под Угледаром и Покровском, перегруппировка войск ВСУ: последние новости СВО на 6 апреля
06 апреля 2025, 10:34

Фото: istockphoto/romankosolapov

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


В районе границы продолжаются ожесточённые сражения на подступах к хутору Олешня. В тёмное время суток украинские войска предприняли попытку передислоцировать в эту зону несколько отрядов спецназа из села Садки, расположенного в Сумской области. ВС РФ манёвр был обнаружен и нанесены тактические удары.

В окрестностях Гуево продолжаются ожесточённые столкновения, как к югу от населённого пункта, так и вокруг Горнальского монастыря, где украинские военные продолжают удерживать позиции. В Сумской области продолжаются активные боевые действия в районе населённого пункта Веселовка. Враг, применяя бронированные машины, снова пытался преодолеть оборону российских войск, но не смог достичь своей цели.

Священник Курской епархии сбил из ружья два украинских дрона
Священник Курской епархии сбил из ружья два украинских дрона

Белгородская область


ВСУ не оставляют попыток проникнуть на территорию, за прошедшие сутки ещё две группы предпринимали попытку пересечения границы. Обе группы были уничтожены с применением артиллерийских орудий и беспилотных летательных аппаратов.

В Демидовке ВС РФ освободили от противника несколько подвальных помещений и хозяйственных построек, расположенных на южной окраине. В районе Поповки также проводится операция по зачистке. По разведданным, украинские вооружённые силы продолжают перемещать в район Сумской области орудия полевой артиллерии и реактивные системы залпового огня. Российские военные продолжают наносить удары по этим объектам.

Покровское направление


На данном направлении не утихают боестолкновения в районе Преображенки и Котляровки. ВС РФ ведут активное наступление на село Богдановку, в результате чего украинские военные вынуждены отступить к северной части населённого пункта.

На территории, расположенной к западу от Покровска и к востоку от Котлино, ВСУ активно перемещают дополнительные подразделения, готовясь к новым атакам. Однако, несмотря на непрекращающиеся попытки противника перейти в наступление, российские части смогли оттеснить его на 500 метров к северу от населённого пункта Шевченко.

Угледарское направление


ВС РФ выбили противника из лесного массива, расположенного рядом с населённым пунктом Новодаровка. В то же время на восточной окраине Вольного Поля продолжаются ожесточённые столкновения.

В районе Богатыря российские подразделения смогли захватить два укреплённых пункта, расположенных в лесной полосе, и продвинуться вглубь вражеской обороны на один километр.

Согласно информации, полученной с мест, за последние несколько дней российские войска освободили примерно 5 квадратных километров территории в районе Разлива. Это приближает линию фронта к границе Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью.

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Херсонское направление


ВС РФ предотвратили попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ высадиться на территорию, контролируемую Россией. Благодаря оперативным и слаженным действиям российских военных противник был успешно нейтрализован.

На Кинбурнском полуострове российские войска продолжают контролировать морские порты Николаева, а также устья рек Днепр и Южный Буг, которые ведут к лиману. Контроль также осуществляется в портах Херсона, что значительно снижает возможности для манёвров ВСУ в этом районе.

Торецкое направление


ВС РФ, продвигаясь с севера и запада, продолжают ликвидацию оставшихся укреплений противника. Украинские силы покинули микрорайон Забалка, где ранее пытались установить контроль и организовать контратаки.

Российские военные активно штурмуют Щербиновку, окружение которой создает угрозу для ВСУ, что может привести к разрушению их оборонительных позиций. Интенсивные бои продолжаются на подступах к Валентиновке и в районе Сухой Балки.

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«РВ»: Украинцы судорожно контратакуют под Купянском, пытаясь остановить наступление ВС РФ
«РВ»: Украинцы контратакуют под Купянском, используя бронетехнику НАТО
06 апреля 2025, 08:57

Фото: istockphoto/yalcinsonat1

Украинцы бросают волны бронированной техники стран НАТО и остатки собственного спецназа, пытаясь остановить наступление российских войск под Купянском. На башнях и бортах иностранных машин часто можно увидеть кресты, которые облегчают прицеливание операторам дронов ВС РФ.
Об этом сообщают военные корреспонденты телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», снабдив пост соответствующей видеозаписью. Колонны натовской техники двигаются в направлении крупного населённого пункта в Харьковской области. На дорогах и обочинах можно увидеть немало обгоревших остовов машин, которые туда так и не доехали.

Наступательная операция российских войск под Купянском продолжается уже несколько месяцев. Части Вооружённых сил РФ зажимают город в клещи. Сейчас ВСУ судорожно контратакуют на этом направлении, пытаясь перехватить инициативу и не жалея на это ни техники, ни солдат, отмечают военкоры.




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#операция
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#рф
#харьковская область
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