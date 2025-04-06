Боевики ВСУ использовали храм в Курской области как опорный пункт

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Украинские военные использовали храм в Курской области в качестве опорного пункта. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что боевики ВСУ устроили склад боеприпасов напротив алтаря, а из ворот запускали FPV-дроны. Удары из храма производились как по военнослужащим, так и по мирным жителям, уточнил настоятель храма святого Архангела Михаила протоиерей Александр в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале военного ведомства.
При этом, убегая с позиции бойцы ВСУ украли несколько древних икон. Остальные реликвии удалось спасти, их отправили на реставрацию. В ролике священнослужитель указал на две иконы, которые спасали уже трижды: во время гражданской войны, в Великую Отечественную войну и сейчас.
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При этом, убегая с позиции бойцы ВСУ украли несколько древних икон. Остальные реликвии удалось спасти, их отправили на реставрацию. В ролике священнослужитель указал на две иконы, которые спасали уже трижды: во время гражданской войны, в Великую Отечественную войну и сейчас.
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Анастасия Чинкова