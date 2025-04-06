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Продвижение ВС РФ под Угледаром и Покровском, перегруппировка войск ВСУ: последние новости СВО на 6 апреля

Фото: istockphoto/romankosolapov

Фото: istockphoto/romankosolapov

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


В районе границы продолжаются ожесточённые сражения на подступах к хутору Олешня. В тёмное время суток украинские войска предприняли попытку передислоцировать в эту зону несколько отрядов спецназа из села Садки, расположенного в Сумской области. ВС РФ манёвр был обнаружен и нанесены тактические удары.

В окрестностях Гуево продолжаются ожесточённые столкновения, как к югу от населённого пункта, так и вокруг Горнальского монастыря, где украинские военные продолжают удерживать позиции. В Сумской области продолжаются активные боевые действия в районе населённого пункта Веселовка. Враг, применяя бронированные машины, снова пытался преодолеть оборону российских войск, но не смог достичь своей цели.

Священник Курской епархии сбил из ружья два украинских дрона
Священник Курской епархии сбил из ружья два украинских дрона

Белгородская область


ВСУ не оставляют попыток проникнуть на территорию, за прошедшие сутки ещё две группы предпринимали попытку пересечения границы. Обе группы были уничтожены с применением артиллерийских орудий и беспилотных летательных аппаратов.

В Демидовке ВС РФ освободили от противника несколько подвальных помещений и хозяйственных построек, расположенных на южной окраине. В районе Поповки также проводится операция по зачистке. По разведданным, украинские вооружённые силы продолжают перемещать в район Сумской области орудия полевой артиллерии и реактивные системы залпового огня. Российские военные продолжают наносить удары по этим объектам.

Покровское направление


На данном направлении не утихают боестолкновения в районе Преображенки и Котляровки. ВС РФ ведут активное наступление на село Богдановку, в результате чего украинские военные вынуждены отступить к северной части населённого пункта.

На территории, расположенной к западу от Покровска и к востоку от Котлино, ВСУ активно перемещают дополнительные подразделения, готовясь к новым атакам. Однако, несмотря на непрекращающиеся попытки противника перейти в наступление, российские части смогли оттеснить его на 500 метров к северу от населённого пункта Шевченко.

Угледарское направление


ВС РФ выбили противника из лесного массива, расположенного рядом с населённым пунктом Новодаровка. В то же время на восточной окраине Вольного Поля продолжаются ожесточённые столкновения.

В районе Богатыря российские подразделения смогли захватить два укреплённых пункта, расположенных в лесной полосе, и продвинуться вглубь вражеской обороны на один километр.

Согласно информации, полученной с мест, за последние несколько дней российские войска освободили примерно 5 квадратных километров территории в районе Разлива. Это приближает линию фронта к границе Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью.

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Херсонское направление


ВС РФ предотвратили попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ высадиться на территорию, контролируемую Россией. Благодаря оперативным и слаженным действиям российских военных противник был успешно нейтрализован.

На Кинбурнском полуострове российские войска продолжают контролировать морские порты Николаева, а также устья рек Днепр и Южный Буг, которые ведут к лиману. Контроль также осуществляется в портах Херсона, что значительно снижает возможности для манёвров ВСУ в этом районе.

Торецкое направление


ВС РФ, продвигаясь с севера и запада, продолжают ликвидацию оставшихся укреплений противника. Украинские силы покинули микрорайон Забалка, где ранее пытались установить контроль и организовать контратаки.

Российские военные активно штурмуют Щербиновку, окружение которой создает угрозу для ВСУ, что может привести к разрушению их оборонительных позиций. Интенсивные бои продолжаются на подступах к Валентиновке и в районе Сухой Балки.

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#статьи
«РВ»: Украинцы судорожно контратакуют под Купянском, пытаясь остановить наступление ВС РФ
«РВ»: Украинцы контратакуют под Купянском, используя бронетехнику НАТО
06 апреля 2025, 08:57

Фото: istockphoto/yalcinsonat1

Украинцы бросают волны бронированной техники стран НАТО и остатки собственного спецназа, пытаясь остановить наступление российских войск под Купянском. На башнях и бортах иностранных машин часто можно увидеть кресты, которые облегчают прицеливание операторам дронов ВС РФ.
Об этом сообщают военные корреспонденты телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», снабдив пост соответствующей видеозаписью. Колонны натовской техники двигаются в направлении крупного населённого пункта в Харьковской области. На дорогах и обочинах можно увидеть немало обгоревших остовов машин, которые туда так и не доехали.

Наступательная операция российских войск под Купянском продолжается уже несколько месяцев. Части Вооружённых сил РФ зажимают город в клещи. Сейчас ВСУ судорожно контратакуют на этом направлении, пытаясь перехватить инициативу и не жалея на это ни техники, ни солдат, отмечают военкоры.




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#всу
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#рф
#харьковская область
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В Минобороны назвали количество уничтоженных за ночь украинских беспилотников
Минобороны: В ночь на 6 апреля силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников
06 апреля 2025, 08:54

Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

Киевский режим продолжает попытки террористических атак на российские регионы. В ночь на 6 апреля дежурными средствами ПВО РФ были уничтожены 11 украинских беспилотников.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. На этот раз самая массированная атака была предпринята на Ростовскую область. Там силами противовоздушной обороны были сбиты либо подавлены при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) восемь дронов ВСУ. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воздушная атака была отражена в Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Кроме того, два беспилотника были уничтожены в Курской области, а ещё один — в Белгородской. В других регионах России попыток ударов БПЛА отмечено не было, заключили в оборонном ведомстве.

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#беспилотник
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#ростовская область
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В Киеве прогремела новая серия мощных взрывов
06 апреля 2025, 07:49

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

В украинской столице и Киевской области в ночь на 6 апреля прозвучало несколько мощных взрывов. Интервал между ними составил несколько десятков минут.
Об этом сообщали некоторые украинские СМИ. Официальные власти от комментариев воздержались. Ранее была информация лишь о нескольких взрывах в Броварах Киевской области, где располагается военный аэродром. Ночью воздушная тревога сначала объявлялась в шести регионах, а затем и на всей территории Украины.

По сообщению министерства обороны РФ, 5 апреля российские войска нанесли серию комбинированных ударов по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ. Кроме того, были атакованы ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Для нанесения ударов была задействована оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также ракетные войска и артиллерия.

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Бойцы группировки «Запад» за сутки уничтожили 5 станций Starlink
06 апреля 2025, 06:40

Фото: iStock/zim286

Бойцам группировки «Запад» ВС РФ за сутки удалось уничтожить пять станций Starlink и 33 пункта управления беспилотниками. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Уничтожены 33 пункта управления БПЛА, пять станций спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

Также российским военным группировки «Запад» удалось ликвидировать более 250 боевиков ВСУ. Помимо этого были уничтожены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 22 украинских БПЛА. К тому же ВС РФ ликвидировали различные артиллерийские установки, в том числе иностранного производства.

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ТАСС: на липцовское направление переброшены 18-24-летние украинцы
06 апреля 2025, 06:30

Фото: iStock/Olena_Z

Украинская армия перебросила на липцовское направление Харьковской области 18-24-летних солдат подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«На липцовском направлении наши разведчики вскрыли, а артиллеристы уничтожили САУ М109 Paladin 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Активизация противника может быть связана с переброской подразделений 92-й бригады ВСУ, комплектование которых осуществлялось за счет 18-24-летних украинцев», — говорится в сообщении.

Собеседник отметил, что ранее российским войскам удалось уничтожить на данном направлении уже опытных солдат ВСУ данной штурмовой бригады.

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