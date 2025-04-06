Продвижение ВС РФ под Угледаром и Покровском, перегруппировка войск ВСУ: последние новости СВО на 6 апреля

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская область
В районе границы продолжаются ожесточённые сражения на подступах к хутору Олешня. В тёмное время суток украинские войска предприняли попытку передислоцировать в эту зону несколько отрядов спецназа из села Садки, расположенного в Сумской области. ВС РФ манёвр был обнаружен и нанесены тактические удары.
В окрестностях Гуево продолжаются ожесточённые столкновения, как к югу от населённого пункта, так и вокруг Горнальского монастыря, где украинские военные продолжают удерживать позиции. В Сумской области продолжаются активные боевые действия в районе населённого пункта Веселовка. Враг, применяя бронированные машины, снова пытался преодолеть оборону российских войск, но не смог достичь своей цели.
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Белгородская область
ВСУ не оставляют попыток проникнуть на территорию, за прошедшие сутки ещё две группы предпринимали попытку пересечения границы. Обе группы были уничтожены с применением артиллерийских орудий и беспилотных летательных аппаратов.
В Демидовке ВС РФ освободили от противника несколько подвальных помещений и хозяйственных построек, расположенных на южной окраине. В районе Поповки также проводится операция по зачистке. По разведданным, украинские вооружённые силы продолжают перемещать в район Сумской области орудия полевой артиллерии и реактивные системы залпового огня. Российские военные продолжают наносить удары по этим объектам.
Покровское направление
На данном направлении не утихают боестолкновения в районе Преображенки и Котляровки. ВС РФ ведут активное наступление на село Богдановку, в результате чего украинские военные вынуждены отступить к северной части населённого пункта.
На территории, расположенной к западу от Покровска и к востоку от Котлино, ВСУ активно перемещают дополнительные подразделения, готовясь к новым атакам. Однако, несмотря на непрекращающиеся попытки противника перейти в наступление, российские части смогли оттеснить его на 500 метров к северу от населённого пункта Шевченко.
Угледарское направление
ВС РФ выбили противника из лесного массива, расположенного рядом с населённым пунктом Новодаровка. В то же время на восточной окраине Вольного Поля продолжаются ожесточённые столкновения.
В районе Богатыря российские подразделения смогли захватить два укреплённых пункта, расположенных в лесной полосе, и продвинуться вглубь вражеской обороны на один километр.
Согласно информации, полученной с мест, за последние несколько дней российские войска освободили примерно 5 квадратных километров территории в районе Разлива. Это приближает линию фронта к границе Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью.
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Херсонское направление
ВС РФ предотвратили попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ высадиться на территорию, контролируемую Россией. Благодаря оперативным и слаженным действиям российских военных противник был успешно нейтрализован.
На Кинбурнском полуострове российские войска продолжают контролировать морские порты Николаева, а также устья рек Днепр и Южный Буг, которые ведут к лиману. Контроль также осуществляется в портах Херсона, что значительно снижает возможности для манёвров ВСУ в этом районе.
Торецкое направление
ВС РФ, продвигаясь с севера и запада, продолжают ликвидацию оставшихся укреплений противника. Украинские силы покинули микрорайон Забалка, где ранее пытались установить контроль и организовать контратаки.
Российские военные активно штурмуют Щербиновку, окружение которой создает угрозу для ВСУ, что может привести к разрушению их оборонительных позиций. Интенсивные бои продолжаются на подступах к Валентиновке и в районе Сухой Балки.
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Елена Генералова