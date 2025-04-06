В ночь на 6 апреля Украина была накрыта мощной волной ракетных атак

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Российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины. Это произошло в ночь на 6 апреля.
О ночной атаке рассказали авторы телеграм-канала «Повернутые на войне». В материале, в частности, сообщается о прилётах, зафиксированных в Хмельницкой области. Предположительно, целью этой атаки был аэродром в Староконстантинове, в районе которого и были отмечены взрывы.
Кроме того, удары наносились по Житомирской области и главному городу региона, Умани в Черкасской области и Белой Церкви (Киевская область). Взрывы раздавались и в самой украинской столице в районе военного аэродрома Борисполь.
Уточняется, что две волны ракетной атаки запустили корабли Военно-морского флота РФ, использовавшие для этого крылатые ракеты «Калибр». Кроме того, в воздух были подняты девять ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ и ударные беспилотники «Герань».
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Кроме того, удары наносились по Житомирской области и главному городу региона, Умани в Черкасской области и Белой Церкви (Киевская область). Взрывы раздавались и в самой украинской столице в районе военного аэродрома Борисполь.
Уточняется, что две волны ракетной атаки запустили корабли Военно-морского флота РФ, использовавшие для этого крылатые ракеты «Калибр». Кроме того, в воздух были подняты девять ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ и ударные беспилотники «Герань».
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Александр Бойцов