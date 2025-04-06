Власти ДНР: ВСУ убили жительницу Макеевки ракетой, произведённой в Словакии

Фото: istockphoto/NiseriN
При нанесении очередного удара по городу Макеевка в Донецкой Народной Республике украинские военные с удовольствием применяли ракеты с поражающими элементами, изготовленные в Словакии. Кроме того, ВСУ обстреливали Ясиноватую, применяя 122-миллиметровые реактивные снаряды.
Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. В результате этого обстрела одна мирная жительница погибла. Ещё одна женщина серьёзно пострадала.
Также уточняется, что обе женщины (погибшая и пострадавшая. — Прим. ред.) — работницы предприятия «Рыбный цех», расположенного в Макеевке. Здание завода практически полностью разрушено. В Ясиноватой (районный центр в ДНР. — Прим. ред.) повреждения получил фасад многоквартирного жилого здания. Кроме того, повреждены фасад и кровля частного домостроения.
Читайте также:
В ночь на 6 апреля Украина была накрыта мощной волной ракетных атак
Омбудсмен рассказала об атаке ВСУ машины с четырьмя детьми в Харьковской области
Продвижение ВС РФ под Угледаром и Покровском, перегруппировка войск ВСУ: последние новости СВО на 6 апреля
«Противник вел огонь с применением шрапнельных ракет JROF-HEF. Они содержат поражающие элементы в виде порядка 9,1 тысячи шариков типа подшипниковых. Страна производства — Словакия. Дальность полёта снарядов увеличена до 40 километров 200 метров», — указано в сообщении.
Также уточняется, что обе женщины (погибшая и пострадавшая. — Прим. ред.) — работницы предприятия «Рыбный цех», расположенного в Макеевке. Здание завода практически полностью разрушено. В Ясиноватой (районный центр в ДНР. — Прим. ред.) повреждения получил фасад многоквартирного жилого здания. Кроме того, повреждены фасад и кровля частного домостроения.
Читайте также:
В ночь на 6 апреля Украина была накрыта мощной волной ракетных атак
Омбудсмен рассказала об атаке ВСУ машины с четырьмя детьми в Харьковской области
Продвижение ВС РФ под Угледаром и Покровском, перегруппировка войск ВСУ: последние новости СВО на 6 апреля
Александр Бойцов