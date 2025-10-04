Боевики ВСУ маскируют мины в Запорожской области

04 октября 2025, 19:18

ТАСС: Боевики ВСУ маскируют мины под запчасти и коряги в Запорожской области

Фото: istockphoto/Dmytro Falkovskyi

В Запорожской области боевики ВСУ всё чаще сбрасывают с беспилотников мины-ловушки, замаскированные под автомобильные детали и сухие ветви деревьев. Об этом заявил в интервью ТАСС военнослужащий десантно-штурмовой дивизии с позывным «Джексон».





По его словам, противник целенаправленно минирует местность, и от таких устройств страдают не только солдаты, но и мирные жители.





«В последнее время участились применения противником мин-ловушек и мин-сюрпризов, замаскированных под предметы жизнедеятельности и какие-то запчасти и детали», — добавил российский боец.