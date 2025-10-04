Боевики ВСУ маскируют мины в Запорожской области
ТАСС: Боевики ВСУ маскируют мины под запчасти и коряги в Запорожской области
В Запорожской области боевики ВСУ всё чаще сбрасывают с беспилотников мины-ловушки, замаскированные под автомобильные детали и сухие ветви деревьев. Об этом заявил в интервью ТАСС военнослужащий десантно-штурмовой дивизии с позывным «Джексон».
По его словам, противник целенаправленно минирует местность, и от таких устройств страдают не только солдаты, но и мирные жители.
«В последнее время участились применения противником мин-ловушек и мин-сюрпризов, замаскированных под предметы жизнедеятельности и какие-то запчасти и детали», — добавил российский боец.
Он пояснил, что при приближении мины детонируют. Первые такие находки появились в начале года, а в последние месяцы их стало больше.
Джексон охарактеризовал поиск подобных устройств как «игру на внимательность» и призвал граждан быть осторожнее при обнаружении подозрительных предметов.
Ранее оператор БПЛА подразделения «Шторм» с позывным «Дизель» сообщал, что украинские боевики применяют самодельные мины, маскируя их даже под электронные сигареты IQOS, постоянно изготавливая импровизированные взрывные устройства, напоминающие разные вещи.