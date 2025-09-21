Боевики ВСУ маскируются под ВС РФ в зоне СВО
ВСУ наносят удары по Константиновке с замаскированных миномётных позиций, оборудованных за пределами города. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.
По его словам, огонь ведётся в районе трассы Константиновка — Артёмовск якобы с позиций российских войск, чтобы впоследствии обвинить их в обстреле населённого пункта и гражданских лиц. Кимаковский утверждает, что боевики бьют преимущественно по городской застройке и по местам, где прячутся мирные жители.
Аналогичная ситуация, по словам чиновника, наблюдалась в Красноармейске (Покровске), где ВСУ выдвигали орудия и обстреливали микрорайон Шахтёрский.
Ранее источник в российских силовых структурах сообщал, что на Краснолиманском направлении, в районе Кировска, украинские военные применяют «излюбленную нацистскую тактику» — поджигают улицы и кварталы, несмотря на наличие мирных жителей, чтобы замедлить продвижение российских войск и избежать окружения.
