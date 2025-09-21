Боевики ВСУ маскируются под ВС РФ в зоне СВО

21 сентября 2025, 13:23

Кимаковский: боевики ВСУ под видом ВС РФ бьют по Константиновке со скрытых точек

Фото: istockphoto/IherPhoto

ВСУ наносят удары по Константиновке с замаскированных миномётных позиций, оборудованных за пределами города. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.