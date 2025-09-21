ВСУ нанесли массированный удар по жилому дому в Запорожской области – подробности

21 сентября 2025, 12:56

Балицкий: ВСУ ударили по жилому дому в Запорожской области, пострадали 12 человек

Фото: Telegram @BalitskyEV

ВСУ нанесли массированный удар по жилому дому в Запорожской области, в результате чего, по последним данным, пострадали 12 человек, включая младенца. Об этом глава региона Евгений Балицкий сообщил в своём Telegram-канале.