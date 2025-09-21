ВСУ нанесли массированный удар по жилому дому в Запорожской области – подробности
ВСУ нанесли массированный удар по жилому дому в Запорожской области, в результате чего, по последним данным, пострадали 12 человек, включая младенца. Об этом глава региона Евгений Балицкий сообщил в своём Telegram-канале.
По его словам, атака произошла в Васильевском муниципальном округе, под удар попал многоквартирный дом на улице Театральной. По предварительным данным, трое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии, за их жизни борются врачи. Ребёнок, родившийся в 2024 году, получил травмы, но находится в стабильном состоянии — угрозы для жизни нет.
Губернатор также добавил, что ситуация остаётся напряжённой, сохраняется опасность повторных ударов. На месте работают экстренные и оперативные службы, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Военкор Юрий Котенок, комментируя произошедшее,заявил, что речи о случайной атаке не идёт. По его словам, украинские боевики целенаправленно ударили по жилой инфраструктуре.
Читайте также: