ВСУ нанесли массированный удар по жилому дому в Запорожской области – подробности

Балицкий: ВСУ ударили по жилому дому в Запорожской области, пострадали 12 человек
Фото: Telegram @BalitskyEV

ВСУ нанесли массированный удар по жилому дому в Запорожской области, в результате чего, по последним данным, пострадали 12 человек, включая младенца. Об этом глава региона Евгений Балицкий сообщил в своём Telegram-канале.



По его словам, атака произошла в Васильевском муниципальном округе, под удар попал многоквартирный дом на улице Театральной. По предварительным данным, трое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии, за их жизни борются врачи. Ребёнок, родившийся в 2024 году, получил травмы, но находится в стабильном состоянии — угрозы для жизни нет.

Губернатор также добавил, что ситуация остаётся напряжённой, сохраняется опасность повторных ударов. На месте работают экстренные и оперативные службы, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Военкор Юрий Котенок, комментируя произошедшее,заявил, что речи о случайной атаке не идёт. По его словам, украинские боевики целенаправленно ударили по жилой инфраструктуре.

Анастасия Чинкова

