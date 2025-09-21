Два человека погибли после удара украинского дрона по заправке в ЛНР
В ЛНР после удара дрона ВСУ погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.
По данным ведомства, вражеский беспилотник атаковал АЗС и повредил емкость с пропаном в городе Первомайске. В результате вспыхнул пожар, который быстро локализовали и ликвидировали, не допустив его распространения за пределы территории.
Отмечается, что из-за действий боевиков сгорели две легковушки, также пострадало административное здание. Последствия ЧП устраняли десять специалистов и две единицы техники.
Ранее сообщалось, что при налете украинских БПЛА на Белгородскую область погиб один человек и четверо пострадали.
