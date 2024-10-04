Боевики ВСУ массово сдаются в плен при зачистке Угледара российскими силами

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За минувшую неделю в российский плен сдались 83 украинских боевика, при этом 44 человека сделали это в ходе зачистки освобожденного Угледара. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих, из них 44 в ходе зачистки населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Напомним, накануне Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Угледара российскими силами.
Ранее глава ДНР Денис Пушили пояснил, что освобождённый город Угледар имел для украинских войск стратегическое значение благодаря своему географическому положению.
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