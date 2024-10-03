Опубликовано первое видео из освобожденного Угледара

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Появились первые кадры из освобожденного ВС РФ Угледара. Видео предоставила 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада.
На кадрах можно увидеть, как российские военные устанавливают флаг с триколором на крышах многоэтажных домов освобожденного города.
Напомним, в четверг, 3 октября, Минобороны России официально объявило об освобождении ВС РФ города Угледар в Донецкой народной республике. Теперь населенный пункт находится под полным контролем российской армии.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Напомним, в четверг, 3 октября, Минобороны России официально объявило об освобождении ВС РФ города Угледар в Донецкой народной республике. Теперь населенный пункт находится под полным контролем российской армии.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова