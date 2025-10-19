Боевики ВСУ минируют зайцев при отступлении

19 октября 2025, 17:54

Боец ВС РФ Кнут: боевики ВСУ минируют зайцев и дрова при отступлении

Фото: istockphoto/Андрей Клеменков

При отступлении украинские войска оставляют замаскированные мины и ловушки — вплоть до дров и игрушек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнослужащего ВС РФ с позывным «Кнут».