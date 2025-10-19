Боевики ВСУ минируют зайцев при отступлении
При отступлении украинские войска оставляют замаскированные мины и ловушки — вплоть до дров и игрушек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнослужащего ВС РФ с позывным «Кнут».
По его словам, бойцы группировки «Восток», заходя на новые позиции, нередко находят «подарки» от ВСУ, замаскированные под бытовые предметы. Он отметил, что, в частности, минируют печи — сначала их топят как обычно, а взрыв происходит позже, когда люди подходят погреться.
В связи с этим российские военные стали проверять дрова для печей на наличие взрывчатки.
«Кнут» также рассказал, что снаряды встречались даже в зайцах, в которых помещают минный разбрасыватель КПТМ‑3 с электромагнитным датчиком цели.
