Дрон ВСУ ударил по многоквартирному дому в Белгороде
В Белгороде в воскресенье беспилотник ВСУ нанес удар по многоквартирному жилому дому, в результате чего получила повреждения кровля здания. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Судя по опубликованным кадрам, беспилотник пробил крышу и развалился на несколько частей.
Также в районе села Казинка Валуйского округа дрон ударил по работающему в поле трактору. В результате атаки пострадал механизатор. Мужчине диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, лечение продолжается амбулаторно. Трактор получил повреждения.
Кроме того, в ряде населённых пунктов области продолжаются атаки беспилотников ВСУ: в селе Кукуевка повреждена линия электропередач, из-за чего часть села осталась без света. В селе Казинка дрон повредил окна и фасад частного дома.
В Грайвороне и прилегающих населённых пунктах дрон повредил несколько частных домов, из-за чего пострадали фасады, окна, надворные постройки, заборы и автомобили. В селе Головчино загорелся гараж, пожар быстро потушили. В селе Новостроевка-Первая также зафиксировали повреждения домов и автомобилей. В селе Шеино от падения обломков сбитого дрона выбиты окна и повреждён забор.
Информация о последствиях и пострадавших уточняется. Специалисты продолжают работу по восстановлению инфраструктуры.
Читайте также: