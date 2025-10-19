Дрон ВСУ ударил по многоквартирному дому в Белгороде

19 октября 2025, 17:50

Фото: iStock/Standart

В Белгороде в воскресенье беспилотник ВСУ нанес удар по многоквартирному жилому дому, в результате чего получила повреждения кровля здания. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.