Бойцы ВС РФ прошли внушительное расстояние на корточках в ДНР
Российские военнослужащие прошли примерно восемь километров по воде внутри узкой подземной трубы, используя её как скрытый коридор продвижения. Об этом в программе «Вести недели» на телеканале «Россия» рассказал Замкомандира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток», Сергей Крымов.
Ходить приходилось в полусогнутом положении, что при полной боевой экипировке серьёзно осложняло задачу. По его словам, такой тактический приём применяли уже в декабре 2023 года — задолго до схожих действий в Авдеевке и Судже.
Маршрут проходил по старым коммуникациям, когда‑то предназначенным для орошения полей, что позволило бойцам незаметно приблизиться к позициям противника.
В начале октября, со слов собеседника, с помощью коллектора ВС России подобрались к дислокации украинских подразделений в ДНР и выбили их с позиций. В районе была развитая сеть таких коллекторов, которой и воспользовались.
