Бойцы ВС РФ прошли внушительное расстояние на корточках в ДНР

19 октября 2025, 16:13

Бойцы ВС России прошли 8 км на корточках по подземной трубе в ДНР

Фото: istockphoto/zim286

Российские военнослужащие прошли примерно восемь километров по воде внутри узкой подземной трубы, используя её как скрытый коридор продвижения. Об этом в программе «Вести недели» на телеканале «Россия» рассказал Замкомандира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток», Сергей Крымов.