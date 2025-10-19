Достижения.рф

Казахстан может сократить нефтедобычу из-за БПЛА ВСУ

Bloomberg: Казахстан обеспокоили удары БПЛА ВСУ по заводу в Оренбурге
Фото: istockphoto/ronniechua

Казахстан выразил обеспокоенность ударами украинских беспилотников по заводу в Оренбургской области. Об этом сообщает Bloomberg.



По данным агентства, приём казахстанского газа с месторождения Карачаганак, расположенного у российской границы и являющегося одним из стратегически важных объектов страны, приостановили.

Министерство энергетики предупредило о возможном снижении добычи нефти: нефтегазовые проекты Казахстана и России являются технологически взаимосвязанными, поэтому сокращение поставок может отразиться на нефтедобыче.

Ранее, утром 19 октября, губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что по промышленному предприятию региона нанесли удар беспилотники — в результате пожара загорелся один из цехов, на место выехали все экстренные службы.

Никита Кротов

