Казахстан может сократить нефтедобычу из-за БПЛА ВСУ
Казахстан выразил обеспокоенность ударами украинских беспилотников по заводу в Оренбургской области. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, приём казахстанского газа с месторождения Карачаганак, расположенного у российской границы и являющегося одним из стратегически важных объектов страны, приостановили.
Министерство энергетики предупредило о возможном снижении добычи нефти: нефтегазовые проекты Казахстана и России являются технологически взаимосвязанными, поэтому сокращение поставок может отразиться на нефтедобыче.
Ранее, утром 19 октября, губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что по промышленному предприятию региона нанесли удар беспилотники — в результате пожара загорелся один из цехов, на место выехали все экстренные службы.
