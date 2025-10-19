Казахстан может сократить нефтедобычу из-за БПЛА ВСУ

19 октября 2025, 17:27

Bloomberg: Казахстан обеспокоили удары БПЛА ВСУ по заводу в Оренбурге

Фото: istockphoto/ronniechua

Казахстан выразил обеспокоенность ударами украинских беспилотников по заводу в Оренбургской области. Об этом сообщает Bloomberg.