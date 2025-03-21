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Некоторые боевики ВСУ уже ждут перемирия с Россией, пишет испанское издание El Pais.
«Мы должны попытаться нормализовать отношения с Россией, потому что на Украине много людей, у которых есть семьи в другой стране, и это безумие, что все люди умирают», — заявил один из боевиков ВСУ.
Так, автор статьи отмечает, что за время конфликта взгляды украинцев постепенно изменились. В самом начале большинство жителей Украины хотели продолжать боевые действия. Сейчас, три года спустя, становится все меньше тех, кто поддерживает продолжение противостояния.
Другой военнослужащий ВСУ отметил в разговоре с изданием, что Украина уже проиграла эту войну из-за принесенных смертей, добавив, что тело его брата сейчас лежит где-то в Курской области.
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