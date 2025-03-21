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Боевики ВСУ начали высказываться за заключение мира с Россией

El Pais: некоторые боевики ВСУ выступила за заключение мира с Россией
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Некоторые боевики ВСУ уже ждут перемирия с Россией, пишет испанское издание El Pais.
«Мы должны попытаться нормализовать отношения с Россией, потому что на Украине много людей, у которых есть семьи в другой стране, и это безумие, что все люди умирают», — заявил один из боевиков ВСУ.

Так, автор статьи отмечает, что за время конфликта взгляды украинцев постепенно изменились. В самом начале большинство жителей Украины хотели продолжать боевые действия. Сейчас, три года спустя, становится все меньше тех, кто поддерживает продолжение противостояния.

Другой военнослужащий ВСУ отметил в разговоре с изданием, что Украина уже проиграла эту войну из-за принесенных смертей, добавив, что тело его брата сейчас лежит где-то в Курской области.

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Боец ВС РФ отбил головой дрон ВСУ и спас сослуживцев
21 марта 2025, 08:24

Фото: iStock/Oselote

Боец отряда «Т» Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Север», с позывным "Апостол" спас во время ротации сослуживцев, отбил головой украинский дрон, пишет РИА Новости.
По словам бойца, во время ротации он сел с тремя сослуживцами на квадроциклы. Когда все выехали на открытую местность, их атаковали два украинских дрона, однако оба не долетели. После «Апостол» увидел и третий БПЛА, но сначала решил, что он российский.

«Где-то метра два осталось (до дрона — ред.), я делаю резкий маневр вправо и потом влево. И получилось, он прямо шел по диагонали, и когда я влево вот так завернул, он мне по голове ударил и взорвался в трех метрах», — рассказал «Апостол».

Он уточнил, что все бойцы прямо на ходу удостоверились, что не ранены, и быстро уехали.

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В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников
Минобороны: В ночь на 21 марта над регионами России сбиты 43 украинских БПЛА
21 марта 2025, 08:14

Фото: istockphoto/Chesky_W

Киевский режим на фоне готовящегося соглашения о прекращении огня продолжает ежедневные попытки террористических атак на территорию России. В ночь на 21 марта дежурными средствами противовоздушной обороны над российскими регионами были ликвидированы 43 украинских беспилотника.
Такие цифры сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Наиболее массированной атаке на этот раз подверглась Волгоградская область, уточнили в оборонном ведомстве. Бойцы ПВО в этом регионе сбили ракетами либо подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы 34 дрона ВСУ. Ещё по четыре БПЛА были уничтожены над территориями Ростовской и Курской областей, ещё один — над Белгородской областью.

ВСУ продолжают ежедневные попытки нанесения ударов по городам и объектам на территории приграничных и центральных регионов России. Большинство беспилотников своевременно перехватываются и уничтожаются дежурными средствами ПВО Вооружённых сил РФ.

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БПЛА ВСУ атаковали Волгоградскую область
Бочаров: В Волгоградской области отбили атаку украинских дронов
21 марта 2025, 08:02

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Дроны ВСУ атаковали Калачевский район Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его слова приводит администрация региона в Telegram-канале.
«Сегодня ночью, 21 марта, киевским режимом была осуществлена попытка массированной атаки беспилотными летательными аппаратами на Калачевский район Волгоградской области. Дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ перехватили и нейтрализовали БПЛА», — рассказал Бочаров.

По его словам, в результате вражеской атаки никто не пострадал. При этом незначительные повреждения получила хозяйственная постройка одного частного дома.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над российскими регионами сбили 43 украинских беспилотника, 34 из них — в Волгоградской области.

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Бойцы ВС РФ зашли в село Веселое
Рогов: ВС РФ начали бои за освобождение села Веселое
21 марта 2025, 07:45

Фото: iStock/Evgeny555

Бойцы ВС РФ зашли в село Веселое, которое находится на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины. Начались бои за освобождение населенного пункта. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.
«Наши войска продвинулись северо-западнее Днепроэнергии и зашли на южные окраины Веселого. Начались бои за освобождение села», — отметил Рогов.

Напомним, село Веселое располагается на западе ДНР недалеко от Скудного и Великой Новоселки, которые уже перешли под российский контроль.

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«Спутал роли»: Орбан рассказал о резком поведении Зеленского на саммите ЕС
Орбан: Зеленский на саммите вел себя так, будто Украина уже является членом ЕС
21 марта 2025, 07:33

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский на саммите ЕС «спутал роли», ведя себя так, будто Украина уже является членом ЕС, а не просит об этом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«В дискуссии (на саммите ЕС — ред.) принял участие и украинский президент. Я бы не сказал, что он сделал это в дружеской манере. Президент Украины спутал роли. Он ведет себя так, как будто (Украина — ред.) находится в Евросоюзе, и поэтому может позволить себе более резкий тон, хотя не может», — сказал Орбан на видео, опубликованном в соцсети Facebook*.

Венгерский премьер подчеркнул, что Зеленский является просителем, который только хочет вступить в ЕС.

Орбан также сообщил, что в Венгрии в ближайшее время состоится опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз. И Будапешт не поддержит Киев, «как бы не просил Зеленский, хоть стоя на голове», пока не узнает мнение венгров на этот счет.

Кроме того, он добавил, что на саммите пытался убедить остальные страны ЕС поддержать мирную инициативу президента США Дональда Трампа, однако сделать ему этого не удалось. Тогда Орбан принял решение наложить вето на итоговый документ встречи. В итоге его подписали только 26 из 27 государств сообщества.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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