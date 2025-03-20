В Польше заявили о подготовке многовариантной операции на Украине

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В Европе идет подготовка к многовариантной международной операции на Украине, заявил в беседе с РАР польский генерал Веслав Кукула.
«Готовится многовариантная операция, которая во многом зависит от того, как будут проходить мирные переговоры», — сказал офицер.Кукула добавил, что сейчас операция на ранней стадии разработки. Подробностей собеседник не раскрыл. Перед этим в польском МВД призвали население республики подготовить запасы для автономного выживания на три дня. В частности, речь шла о еде, воде, средствах гигиены и технике, включая аккумуляторы и транзисторные радиоприемники.
По словам замглавы ведомства Веслава Лесникевича, каждый отдельный гражданин «создает собственную устойчивость к угрозам», а не просто ожидает поддержки от государственных структур.
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