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Временное прекращение огня на Украине станет стратегической ошибкой, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. Его цитирует RTP. Политик, по его словам, ценит американские усилия для переговоров, а Москва якобы не соблюдает обязательств.
«Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, отлично. Будем на это надеяться», — произнес Кошта.Однако, со слов главы Евросовета, перемирие для того, чтобы российская сторона реорганизовалась, было бы ошибкой. Перед этим Кошта призвал европейские государства не недооценивать угрозу, якобы исходящую от РФ.
Страны НАТО и ЕС стали оказывать Киеву всяческую поддержку на фоне российской спецоперации.
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Никита Кротов