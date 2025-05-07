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Боевики ВСУ нанесли 66 ударов по приграничным населенным пунктам в Брянской области. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.
«За прошедшие сутки киевский режим... совершил 66 ударов по населенным пунктам приграничных районов. На местах работают оперативные и экстренные службы, и комиссии по оценке ущерба», — сказано в публикации чиновника.Российские власти не раз отмечали террористические методы Киева. Боевики бьют по мирным гражданам, журналистам, волонтерам и объектам гражданской инфраструктуры.
Стоит добавить, что Владимир Зеленский отказался от перемирия по случаю 80-летия Великой Победы. Перемирие объявил президент России Владимир Путин с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.
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Никита Кротов