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Боевики ВСУ нанесли 66 ударов по населенным пунктам в Брянской области

Боевики ВСУ ударили 66 раз по приграничным населенным пунктам в Брянской области
Фото: istockphoto/dk_photos

Фото: istockphoto/dk_photos

Боевики ВСУ нанесли 66 ударов по приграничным населенным пунктам в Брянской области. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.
«За прошедшие сутки киевский режим... совершил 66 ударов по населенным пунктам приграничных районов. На местах работают оперативные и экстренные службы, и комиссии по оценке ущерба», — сказано в публикации чиновника.
Российские власти не раз отмечали террористические методы Киева. Боевики бьют по мирным гражданам, журналистам, волонтерам и объектам гражданской инфраструктуры.

Стоит добавить, что Владимир Зеленский отказался от перемирия по случаю 80-летия Великой Победы. Перемирие объявил президент России Владимир Путин с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.

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В Германии предложили неожиданный план на День Победы
Berliner Zeitung: канцлер ФРГ Мерц должен приехать в Москву на День Победы
07 мая 2025, 12:18

Фото: istockphoto/Goroda

Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц должен посетить Москву в День Победы, 9 мая, считают обозреватели Berliner Zeitung.
«Новый канцлер должен напрямую встретиться с (президентом России Владимиром) Путиным», — сказано в публикации.
По мнению авторов, Мерцу нужно поговорить с руководством России насчет мирного процесса на Украине и обсудить двусторонние отношения. В издании добавили, что канцлер может посетить мемориалы в столице.

Фридриха Мерца избрали канцлером ФРГ со второй попытки накануне во вторник, 6 мая. В первом туре политик не набрал большинства. За него проголосовало 310 депутатов. Во втором туре Мерц преодолел минимальный барьер, набрав 325 голосов.

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В Киеве и 10 областях Украины объявлена воздушная тревога
07 мая 2025, 11:54

Фото: iStock/Svet Ivan

Воздушную тревогу объявили в Киеве и 10 областях Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Так, в 9.36 (совпадает с московским временем) сигнал тревоги раздался в Киеве. Чуть ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской областях. С ночи сигнал тревоги слышали жители Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областей.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об успешной работе дежурных сил противовоздушной обороны, которые в четырёх муниципалитетах региона обнаружили и уничтожили не менее семи беспилотников.

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Военный эксперт рассказал, почему у ВСУ большое количество дронов
Рожин: часть дронов для ВСУ производится на Украине, а часть — за рубежом
07 мая 2025, 11:14

Фото: iStock/NiseriN

Часть беспилотников ВСУ производится на территории Украины, другая часть ввозится из-за границы, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Борис Рожин. По его словам, в основном речь идёт о дронах самолётного типа, которые легко собрать. Их поставляют заводы, расположенные в Германии и странах Восточной Европы.
По мнению Рожина, чтобы противостоять атаке беспилотников ВСУ, России следует увеличить количество и улучшить качество систем ПВО, улучшить характеристики существующих и перспективных систем радиоэлектронной борьбы, развивать секторы контрдронов и ИИ, чтобы БПЛА с машинным зрением могли самостоятельно атаковать противника.
«Кроме того, поражение цехов, где собирают и хранят дроны, чтобы уменьшить ударные возможности противника. Такая задача решается комплексно и даёт возможность добиться превосходства на поле боя», — добавил эксперт.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что семь беспилотников, направлявшихся к столице, были уничтожены силами ПВО.

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Стало известно, как украинские чиновники наживаются на смерти боевиков ВСУ
WSJ: похороны военных ВСУ стали источником дохода для украинских чиновников
07 мая 2025, 10:41

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Похороны военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ) стали источником дохода для коррумпированных чиновников. Источники издания Wall Street Journal утверждают, что некоторые похоронные бюро платят взятки чиновникам для получения крупных контрактов на перевозку и захоронение погибших солдат.
По информации, предоставленной чиновниками и представителями правоохранительных органов, похоронные бюро завышают цены на гробы и надгробия, а полученную разницу делят с чиновниками. Эта практика коррупции в сфере похорон военных стала распространенной по всей стране, вызывая общественное недовольство.

Согласно результатам опроса, проведенного украинским изданием в апреле 2024 года, более половины жителей Украины считают коррупцию самой серьезной угрозой для развития страны.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Неприятности из-за роли Лобанова, отношение к СВО и отказ от мяса: как живет звезда «Интернов» Александр Ильин
07 мая 2025, 09:37

Александр Ильин (Фото: Instagram*/alexandrilyinjr)

Александр Ильин младший приобрёл широкую популярность после роли молодого врача Семёна Лобанова в комедийном сериале «Интерны». Проект стал настоящим хитом и помог актёру обрести признание. Однако сам Ильин признаёт: его экранный образ сильно отличается от реальной жизни. Подробнее в материале «Радио 1».

Отношение к роли Лобанова


По словам Ильина, роль Лобанова он вспоминает с теплом. Он отметил, что «Интерны» стали важным этапом в его карьере и задали высокую планку для отечественного телепроизводства. При этом актёр не скрывает, что иногда популярность Лобанова приводит к неприятным ситуациям: некоторые поклонники обращаются к нему на улице в грубоватой манере.

«Если на улице подлетают со словами „Эй, Лобанов!“ — это из разряда какой-то быдло-гопнической фигни, которая достойна только очень резкого ответа. Я не поддерживаю, когда забываются в разговоре с людьми», — рассказывал мужчина.

Музыкальная деятельность: «План Ломоносова»


Уже 14 лет Александр Ильин остаётся фронтменом панк-группы «План Ломоносова». После окончания съёмок в «Интернах» он кардинально изменил имидж: отпустил бороду, покрыл тело татуировками и стал выходить на сцену в неформальной одежде. Группа исполняет сатирический панк-рок и выпустила шесть студийных альбомов. Их композиции звучат на «Нашем радио», а концерты проходят по всей стране.

Александр Ильин (Фото: Instagram*/alexandrilyinjr)

В 2023 году в СМИ появилась информация о том, что «План Ломоносова» попал в неофициальный «чёрный список», якобы ограничивающий выступления определённых артистов по идеологическим причинам. Официальных комментариев по этому поводу группа не давала, а сама достоверность списка остаётся неподтверждённой.

Отношение к СВО


Публичных заявлений о спецоперации на Украине Ильин не делал. В то же время в сети распространялся скриншот, якобы с его страницы, с антивоенным посланием. До начала СВО группа Ильина выступала в Крыму, за что сам артист оказался в базе украинского сайта «Миротворец».

Отказ от мяса


Более десяти лет назад Александр Ильин перешёл на вегетарианство. Он отмечает, что отказ от мяса положительно сказался на самочувствии. По словам актёра, эту тему он изучал с разных сторон — от медицинских до философских трактовок. Чтобы поддерживать форму, Ильин регулярно занимается боксом.

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Личная жизнь


Александр Ильин живёт в гражданском браке с пиар-менеджером Юлией Мартыновой, которую знает с детства. Пара воспитывает двоих сыновей: Александра, родившегося в 2018 году, и Ярослава, появившегося на свет в 2021 году. В последние годы Юлия сосредоточилась на семье и воспитании детей.

Карьера сегодня


Актёр продолжает активно сниматься. В 2022 году он появился в проектах «Чернобыль», «Карамора» и «Закрыть гештальт». В 2024 году ожидается выход сразу пяти картин с его участием: «Бар „Один звонок“», «Дело Германа», «Робинзон», «Рыжий» и «Трасса».

Александр Ильин (Фото: Instagram*/alexandrilyinjr)

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